50 ألف جنيه سعر تذكرة حفل عمرو دياب بالعلمين.. ومتخصصون: هذه الأرقام للترويج

يحيى النجم عمرو دياب حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية في موسم الصيف الحالي لهذا العام الجمعة 5 أغسطس القادم ، وأعلنت شركة تذكرتي المنظمة للحفل عن سعر تذكرة الحفل الجديد التي وصلت إلى 50 ألف جنيه مما أحدث ذلك ضجة على مواقع التواصل الساعات الأخيرة.

حيث حدث نفس الأمر مع حفل عمرو دياب الأول الذي أحياه 12 يوليو الماضي بالعلمين ، حينما أعلنت الشركة المنظمة للحفل أن سعر التذكرة يصل إلى 10 آلاف جنيه وأكثر.

وكشفت شركة تذكرتي عن أسعار تذاكر الحفل الغنائي القادم لعمرو دياب والتي تنقسم إلى 5 فئات كالآتي :

الأولى Regular بـ 400 جنيه، والثانية Fan Pit بـ 800 جنيه، والثالثة Loung بـ50 ألف جنيه وهي طاولة تضم 10 أشخاص، والرابعة VIP Bean Bags بـ 1750 جنيها، والخامسة High Table بـ20 ألف جنيه وهي طاولة تضم 6 أشخاص.

محمود عبد الستار : هذه الأرقام من أجل إحداث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا

أوضح منظم الحفلات محمود عبد الستار للمال ، أن هذه الأرقام الخاصة بأسعار تذاكر حفل عمرو دياب بمدينة العلمين ليست حقيقية أبدا ، وهي مجرد أرقاما معلنة من شركات السوشيال ميديا للترويج للحفل مثلما حدث في حفله السابق الذي أحياه بمدينة العلمين ، وأعلن أن التذكرة وصلت لـ 10 آلاف جنيه لكن الحقيقة أنه لم تباع أي تذكرة للحفل السابق بأكثر من 5000 جنيه للفرد الواحد.

وأكد عبد الستار أن الشركات تعلن تلك الأرقام الكبيرة أن الحفل تذكرته تصل ل50 ألف جنيه ، من أجل احداث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وتصدر التريند ليس أكثر .

ونوه كذلك أن هذه الأرقام سببا في عدم اقامة حفل الفنانة روبي الذي كان معلن عنه سابقا بالساحل الشمالي ، حيث أنه لم تباع منه سوى 120 تذكرة فقط ، بعد أن أعلنت الشركة المنظمة له أن التذكرة تصل الى 35 ألف جنيه .

أكرم عادل : إقامة حفل غنائي سعر تذكرته تصل إلى 50 ألف جنيه في العلمين أمر عادي

ويرى الموسيقار أكرم عادل أن هذه الحفلات تقام لفئة معينة من الجمهور الذي يتواجد في تلك المدن الصيفية الساحلية مثل الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة .

ويشير الى أن هذا الجمهور يتحمل تكلفة المعيشة بالعلمين بقيمة تتعدى 20 ألف جنيه لشراء سلع وتوفير خدمات له لعدة أيام ، لذلك إقامة حفل غنائي سعر تذكرته تصل إلى 50 ألف جنيه في العلمين أمر عادي بالنسبة لهذه الفئة من الجمهور.

وأكد عادل أنه يحدث خلط كبير للكثيرين في اعتقادهم أنه حينما يكون سعر تذكرة الحفل 50 ألف جنيه أن الشخص الواحد سيدفع 50 ألفا، لكن هذا الرقم يكون محددا لطاولة في الحفل وتتضمن 5 أفراد مثلا وكل شخص منهم يدفع 10 آلاف جنيه ، بالإضافة إلى أنه لا يدفع هذا الرقم ” 10 آلاف جنيه ” لحضور حفل عمرو دياب بالعلمين فقط وإنما يكون الأمر عبارة عن عبارة عن باكدج كامل ” غداء وشراب وخدمات بجانب حضور الحفل ” ، كأنه يجلس في مطعم معين ويطلب أشياء كثيرة إضافة إلى حضور حفل ترفيهي برقم معين.