50 ألف جنيه جائزة الأم المثالية في أسيوط

استقبل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، نعمة سيد يوسف شاهين الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لهذا العام.

ووفقا لصفحة المحافظة الرسمية على فيس بوك، سلم الدسوقي شيكاَ بمبلغ 50 ألف جنيه للأم المثالية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مقدمة من صندوق تحيا مصر، مؤكدا أن هذا التكريم يأتى تتويجاً لرحلة كفاح هذه السيدة التى تعتبر نموذجاً مثاليا للأم المصرية العظيمة ودورها فى خدمة المجتمع والوطن.

وقدم المحافظ شكره للسيده نعمه سيد يوسف لمجهوداتها التي بذلتها كأم وتشريفها لمحافظة أسيوط في احتفال رئاسة الجمهورية بالأمهات المثاليات على مستوى مصر مارس الماضى .

يذكر أن نعمه تبلغ من العمر 54 عاما وتعمل مهندسة زراعية وتعيش في قرية بني مر التابعة لمركز الفتح ولديها ثلاثة ابناء، وعاشت نعمه رحلة كفاح بعد وفاة زوجها الذي ترك لها ثلاثة ابناء الاولى في عمر 8 سنوات والابن الثاني عام ونصف والثالث عمره عشرة ايام ومعاش ضئيل قدره 400 جنيه بالاضافة الى راتبها كمؤقته وهو 100 جنيه، واصيبت بورم في الرحم واجريت لها ثلاث عمليات جراحية لاستئصال تلك الاورام وظلت تعاني في رحلة العلاج 6 سنوات وبالرغم من الامها واصلت رحلة كفاح مع ابنائها حتى حصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس الطب وحصل الابن الثاني على بكالوريوس التجارة بينما الثالث طالب بالكلية الحربية.

ومن جانبها تقدمت الأم المثالية بخالص الشكر والتقديرالي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه الدائم بالمرأة المصرية وحرصه علي تكريم الامهات المثاليات بالإضافة الي إعلانه عام 2017 عاماً للمرأة المصرية تقديرا لدورها البارز في المجتمع .