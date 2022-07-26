50 ألف جنيه أعلى سعر لتذكرة حفل عمرو دياب بالعلمين

أعلنت الشركة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب القادم بمدينة العلمين المقام 5 أغسطس المقبل عن أسعار تذاكر هذا الحفل الساعات الأخيرة ، حيث وصلت إلى 50 ألف جنيه في إحدى الفئات .

ويعتبر هذا هو الحفل الثاني لعمرو دياب في مدينة العلمين بموسم الصيف الحالي ، وذلك لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه للجمهور الأيام القادمة .

وحددت الشركة المنظمة أسعار تذاكر حفل الفنان عمرو دياب وتم تقسيمها إلى 5 فئات، حيث جاءت سعر التذكرة للفئة الأولى Regular بـ400 جنيه، والثانية Fan Pit بـ800 جنيه، والثالثة Loung بـ50 ألف جنيه، والرابعة VIP Bean Bags بـ1750 جنيها، والخامسة High Table بـ20 ألف جنيه.

يذكر أن عمرو دياب طرح أغنية جديدة مؤخرا بعنوان “زمن المجاملة” من ألبومه القادم بعد تقديمه ميجا ميكس مكون من 3 أغنيات “ناس حلوة” و”وبحبك” و”وزير السعادة” .