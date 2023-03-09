5.8 مليون عميل فى التأمين متناهى الصغر بنهاية يونيو 2022

كشف د محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عملاء التأمين متناهى الصغر إلى 5.8 مليون عميل بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.2 مليون عميل فى 30 يونيو 2021.

وأوضح أن 80% من عملاء التأمين متناهى الصغر فى نشاط تأمين الحياة مقابل 20% بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

اقساط التأمين متناهى الصغر ترتفع إلى 398 مليون جنيه

اضاف فريد أن حجم أقساط التأمين متناهى الصغر ارتفع إلى 398 مليون جنيه بنهاية 2021/2022 مقابل 280 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2020/2021 ونسبة نمو 38%.

وأكد أن نصيب شركات تأمين الحياة 50% من أقساط التأمين متناهى الصغر مقابل نفس النسبة لشركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات.