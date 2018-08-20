5.7 مليار دولار ارتفاعًا فى صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى

سيد بدرحقق صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى متضمنًا البنك المركزى ارتفاعًا بقيمة 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، ليسجل 17.737 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 12.035 مليارًا بنهاية ديسمبر الماضى.ووفقًا لتقرير حديث صدر أمس عن البنك المركزي، فقد جاء ارتفاع صافى الأصول نتيجة زي

سيد بدر

حقق صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى متضمنًا البنك المركزى ارتفاعًا بقيمة 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، ليسجل 17.737 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 12.035 مليارًا بنهاية ديسمبر الماضى.

ووفقًا لتقرير حديث صدر أمس عن البنك المركزي، فقد جاء ارتفاع صافى الأصول نتيجة زيادة إجمالى الأصول الأجنبية لتسجل 59.927 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 55.513 مليار بنهاية ديسمبر، بدعم زيادة إجمالى أصول البنك المركزى بقيمة نحو 7 مليارات دولار لتصل إلى 43.226 مليار مقابل 36.136 مليار.

وحد من الارتفاع تراجع إجمالى أصول القطاع المصرفى لتسجل 16.7 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 19.277 مليار دولار بنهاية ديسمبر.

وخلال النصف الأول من العام حصل البنك المركزى على 4 مليارات دولار تمثل حصيلة طرح السندات المصرية الدولية، بجانب الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة نحو مليارى دولار، وهو ما دعم الأصول الأجنبية لديه، وارتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ليتجاوز نحو 44.315 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى .

بينما وقع البنك الأهلى فقط تمويلا بقيمة 750مليون دولار مع مجموعة بنوك دولية بقيادة البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار مطلع يونيو الماضى.

وفى ذات الوقت تراجع إجمالى الالتزامات الإجمالية بالعملات الأجنبية بنحو 1.3 ملياردولار فى النصف الأول لتسجل 42.2 مليارًا بنهاية يونيو، وذلك بدعم انخفاض الالتزامات على البنك المركزى لتسجل 26.431 مليار دولار مقابل 27.29 مليار، وكذلك الالتزامات على القطاع المصرفى لتسجل 15.578 مليار مقابل 16.187 مليار.

ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا، ويعكس هذا البند قوة السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى.

وحصل البنك الأهلى أيضًا على قرضًا بقيمة 357 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى الشهر الماضى، بينما يستهدف بنك مصر الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار الفترة المقبلة.