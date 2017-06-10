5.7 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة في أسبوع

بلغ إجمالي قيمة تداولات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، نحو 5.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 1.4 مليون ورقة مالية منفذة على 103 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.7 مليار جنيه، وكمية تداول 1.5 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية خلال السابق له.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، أن المؤشر الرئيسي “egx30″، ارتفع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.61%، ليغلق عند مستوى 13684 نقطة، كما ارتفع مؤشر “Egx70” بنسبة 6.38% إلى مستوى 610 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر “egx100” بنسبة 4.86% مسجلا مستوى 1436 قنطة.

وأكدت تقارير فنية صادرة عن شركات تداول للأوراق المالية، استمرار تحركات البورصة بشكل إيجابي، خلال الأسبوع الحالي، وبقاؤها أعلى القمة التاريخية المسجلة عند مستوى 13545 نقطة، لتختبر مستويات جديدة عند 13800 و14000 نقطة، على الأجل القصير.