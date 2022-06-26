5.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك الإسكندرية مايو الماضي

تلقى وزير المالية دكتور محمد معيط تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية في مايو الماضي سجلت حوالي 5.7 مليار جنيه.

سلع استراتيجية ومستلزمات إنتاج وبضائع

وأفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، عن مشمول 11085 شهادة جمركية تقريبا خلال مايو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار».



أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي بلغت 1.625 مليار جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2.178 مليار جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 1.934 مليار جنيه.



أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال مايو الماضي بتصدير مشمول 6499 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 11.126 مليار جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن» وتم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ بنحو 809 آلاف جنيه.