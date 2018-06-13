5.7 مليار جنيه خفض فى دعم الكهرباء العام المالى المقبل

عمر سالم: كشف د.محمد شاكر، القائم بتسيير أعمال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تخفيض فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالى المقبل (-2018 2019)، بنحو 5.7 مليار جنيه لتتراجع من 52.5 مليار إلى حوالى 47 مليار جنيه. وقال -خلال مؤتمر صحفى أمس للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة - إن ميزاني

عمر سالم:

كشف د.محمد شاكر، القائم بتسيير أعمال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تخفيض فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالى المقبل (-2018 2019)، بنحو 5.7 مليار جنيه لتتراجع من 52.5 مليار إلى حوالى 47 مليار جنيه.

وقال -خلال مؤتمر صحفى أمس للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة – إن ميزانية الدولة لن تتحمل سوى 37 مليار جنيه من إجمالى فاتورة الدعم، بينها 21 مليارا تمثل قيمة زيادة أقرتها وزارة المالية على حصتها فى رأس مال شركات الكهرباء والباقى دعما مباشرة من خزانة الدولة.

وأوضح أن القيمة المخفضة من فاتورة الدعم تتحملها الشريحة المنزلية، التى تستهلك أكثر من 1000 كيلووات، بواقع 1.1 مليار جنيه، والباقى تتحمله القطاعات التجارية والصناعية، وهو ما يعرف بالدعم التبادلى.

وعلى صعيد الزيادات الجديدة للأسعار للاستهلاك المنزلى، قال شاكر إن سعر الكيلو وات قفز فى الشريحة الأولى، التى تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات إلى 22 قرشا بدلا من 13، والثانية التى تستهلك من 51 إلى 100 كيلووات» إلى 30 قرشا بدلا 22، والثالثة التى تستهلك من 100 حتى 200 كيلووات إلى 36 قرشا بدلا من 27، والرابعة التى تستهلك من 201 إلى 350 كيلووات إلى 70 قرشا بدلا من 55.

كما ارتفعت الشريحة الخامسة التى تستهلك من 351 إلى 650 كيلو وات إلى 90 قرشا بدلا من75، والسادسة التى تستهلك من651 إلى ألف كليو وات إلى 135 قرشا بدلا من 125، والسابعة التى تستهلك أعلى من 1000 كيلووات – لا تحصل على دعم- وارتفعت إلى 145 قرشا بدلا من 135.

وأكد «شاكر» أن أسعار الكهرباء المباعة للأغراض التجارية، بحسب الشرائح ارتفعت بنحو %7.1 – %22، فقفزت فى الشريحة الأولى التى تستهلك 100 كيلووات إلى٥٥ قرشا بدلا من ٤٥ لكل كيلووات، والثانية التى تستهلك حتى 250 كيلووات إلى 100 قرش بدلا من 84، والثالثة حتى 600 كيلووات 115 قرشا بدلا من 96، والرابعة من 601 إلى 1000 كيلووات 145 قرشا بدلا من 135، والخامسة الأعلى من 1000 كيلووات ارتفعت إلى 150 قرشا بدلا من 140.

وقال إن الزيادات الجديدة ستطبق على استهلاك شهر يوليو المقبل، والذى يتم تحصيله فى أغسطس القادم.

وكشفت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة لشئون الاتصال السياسى، عن أن الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار الكهرباء تصل إلى 30 مليار جنيه.

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن هذه الزيادة تخصص لتطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين، مشيرة إلى أن تحمل بعض الشرائح لجزء من الدعم يساهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر ولوزارة الكهرباء.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد أقرت زيادة فى أسعار الكهرباء فى يوليو الماضى، وتستهدف رفع الدعم كليا عن الكهرباء بحلول عام 2021.

