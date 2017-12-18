5- 7 آلاف جنيه ارتفاعًا بأسعار هايما m3

المال- خاصقررت شركة المتحدة لتجارة السيارات، وكيل هايما، تحريك أسعار طرازات هايما m3، بزيادة تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه لمختلف الفئات.وارتفعت أسعار هايما M3 فئة الـ"M/T" إلى 164 ألف جنيه، بدلًا من 159 ألفًا، ووصلت أسعار m3 فئة الـ"A/T" إلى 198 ألف جنيه مقابل 191 ألفًا، وسجلت أسعار فئة الـ"A/T

المال- خاص

قررت شركة المتحدة لتجارة السيارات، وكيل هايما، تحريك أسعار طرازات هايما m3، بزيادة تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه لمختلف الفئات.





وارتفعت أسعار هايما M3 فئة الـ”M/T” إلى 164 ألف جنيه، بدلًا من 159 ألفًا، ووصلت أسعار m3 فئة الـ”A/T” إلى 198 ألف جنيه مقابل 191 ألفًا، وسجلت أسعار فئة الـ”A/T H/L” نحو 230 ألفًا.

في المقابل أبقت المتحدة لتجارة السيارات على أسعار هايما S5، دون تغيير، لتبلغ فئة الـ”A/T H/L” نحو 285 ألف جنيه، وتقدر هايما s5 فئة “A/T T/L” بـ 310 آلاف جنيه.

وأرجع محمد عبد الحميد، مسئول مبيعات الشركة، زيادة أسعار طرازات هايما m3، إلى نقص المعروض وقرب انتهاء المخزون للسيارة، متوقعًا وصول دفعة جديدة من طرازات هايما m3 خلال الربع اﻷول من 2018، مضيفًا أن الدفعة المرتقب استيرادها ستشمل طرازات هايما v70.

وكانت قد كشفت مصادر داخل الشركة، في تصريحات سابقة، أن “المتحدة لتجارة السيارات” تمكنت من بيع 450 سيارة خلال الفترة الماضية.