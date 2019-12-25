5.66 مليار جنيه زيادة في رءوس أموال البنوك خلال عام

دعّمت البنوك المصرية رءوس أموالها بنحو 5.66 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019، ليرتفع إجمالي رءوس أموال البنوك لنحو 156.24 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تلجأ البنوك، خلال العام المقبل، لزيادات في رءوس أموالها؛ استعدادًا لاعتماد قانون البنك المركزي الذي يحدد الحد الأدنى لرءوس الأموال المدفوعة لكل بنك عند 5 مليارات جنيه، ونحو 150 مليون دولار لفرع البنك الأجنبي.

وسجلت رءوس أموال البنوك في أكبر 10 بنوك نحو 104.16 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 98.71 مليار بنهاية سبتمبر 2018.

بينما سجلت رءوس أموال أكبر 5 بنوك نحو 82.52 منليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 80.42 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه.

14.5 % زيادة في الاحتياطيات

في سياق متصل ارتفعت الاحتياطيات بالقطاع المصرفي لتسجل 243.03 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 212.22 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه.

كما ارتفعت احتياطيات أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي لتسجل 189.96 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 156.52 مليار بنهاية سبتمبر 2018، بنمو 21.9%.

بينما ارتفعت الاحتياطيات في أكبر 5 بنوك بنسبة 21.1% لتصل إلى 158.46 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 130.86 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وارتفعت أرباح البنوك المصرية لتسجل 60.758 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 48.499 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة 12.3 مليار جنيه، ونسبتها 25.3%.

وتعكس أرباح البنوك المصرية، بنهاية سبتمبر الماضي، في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، بالنسبة للبنوك التي يبدأ عامها المالي أول يناير من كل عام، و3 شهور للفترة من آخر يونيو إلى نهاية سبتمبر بالنسبة للبنوك التي يبدأ عامها المالي أول يوليو من كل عام.

وأظهرت تقارير حديثة للبنك المركزي أن صافي إيرادات البنوك المصرية ارتفع ليسجل 128.416 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 113.848 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه، بنمو سنوي 12.8%.

وارتفع إجمالي مصروفات البنوك المصرية ليسجل 67.658 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 65.349 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه، بنمو 3.5%.

وسجل صافي العائد نحو 105.198 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 85.832 مليار بنهاية سبتمبر 2018، بنمو سنوي 22.5%.

9.9 % نموًّا في المركز المالي

وعلى مستوى المركز المالي سجل بالنسبة لإجمالي البنوك 5.822 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.293 تريليون، بنهاية سبتمبر السابق عليه، بنمو سنوي 9.9%.

وجاءت الزيادة في المركز المالي على مستوى الأصول نتيجة ارتفاع الأصول الأخرى لتسجل 512.7 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 429.5 مليار بنهاية سبتمبر 2018.

كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء لتسجل 1.822 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.657 تريليون بنهاية سبتمبر 2018، بنمو سنوي 9.9% تقريبًا.

وارتفعت استثمارات القطاع المصرفي في الأوراق المالية وأذون الخزانة لتسجل 1.995 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.755 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وارتفعت أرصدة البنوك لدى البنوك الخارجية لتصل إلى 298.933 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 169.27 مليار، بنهاية سبتمبر السابق عليه.

تراجع الالتزامات الخارجية

وعلى مستوى الالتزامات، ارتفعت ودائع القطاع المصرفي لتسجل 4.14 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر، مقابل 3.627 تريليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت الالتزامات الأخرى لتسجل 660.823 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 593.4 مليار، بنهاية سبتمبر 2018.