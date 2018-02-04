5.6 مليار دولار حصيلة البنوك من النقد الأجنبي في يناير

متابعات قال رامي أبو النجا، وكيل محافظ المركزى المصري لشئون الاحتياطي النقدي، إن حصيلة الجهاز المصرفي من النقد الاجنبي، إرتفعت خلال شهر يناير الماضي بمقدار 1.5 مليار دولار، مقارنة بشهر ديسمبر الذي سبقه، لتصل الى 5.6 مليار دولار. وأشار أبو…

متابعات

قال رامي أبو النجا، وكيل محافظ المركزى المصري لشئون الاحتياطي النقدي، إن حصيلة الجهاز المصرفي من النقد الاجنبي، إرتفعت خلال شهر يناير الماضي بمقدار 1.5 مليار دولار، مقارنة بشهر ديسمبر الذي سبقه، لتصل الى 5.6 مليار دولار.

وأشار أبو النجا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى سداد مصر نحو 350 مليون دولار اقساطاً مستحقة لنادى باريس خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

وكان المركزي أعلن إرتفاع الاحتياطي النقدي بالعملات الاجنبية بنحو 2.2 مليار دولار في يناير الماضي، ليسجل مستوى 38.209 مليار دولار الذي بلغه الاحتياطي النقدي.. وهو الأعلى في تاريخه، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي