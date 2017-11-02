5.6 مليار دولار استثمارات لترفيق 96 كيلو في قناة السويس بشراكة إماراتية

وأضاف سرى الدين، لـ«المال» أنه جارٍ إعداد عقد الشراكة الذى بموجبه سيتم تأسيس شركة تنمية رئيسية لتطوير المنطقة التى ستشمل مدينة سكنية وصناعية، بالإضافة لتطوير أرصفة الموانئ الواقعة بجوار تلك الأراضى، وسيكون نصيب الهيئة الاقتصادية %51، والنسبة المتبقية لموانئ دبى.

وتعتبر الشركة الجديدة أول تطبيق لتعديلات قانون المنطقة الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة، الذى سمح للقطاع الخاص بالدخول فى شراكة مع الهيئة الاقتصادية لتأسيس شركة للتنمية الرئيسية، وكان الدكتور هانى سرى الدين أحد المشاركين الرئيسيين فى تعديلات القانون، باعتباره المستشار القانونى للهيئة الاقتصادية، ضمن تحالف دار الهندسة الذى أعد المخطط العام للمنطقة.

وذكر سرى الدين أن البرنامج الزمنى لتطوير 96 كيلومترًا سيصل إلى 10 سنوات، متوقعاً أن يتم الانتهاء من تأسيس شركة التنمية الرئيسية خلال شهرين.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ«المال» فى وقت سابق، إن الهيئة الاقتصادية وافقت على إعادة تسعير الأراضى، وعدم التقيد بالأسعار المحددة، بواقع دولار للمتر غير المرفق و3 دولارات للمرفق، مضيفة أن «موانئ دبى» تعاقدت مع مكاتب استشارية محلية، لإعادة تسعير الأراضى.

ويعد تسعير الأرض المخصصة لموانئ دبى، محوراً رئيسياً فى الاتفاق الذى وقعته الهيئة الاقتصادية، ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة أن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية قال إن الهيئة ستساهم بحصة عينية فى رأسمال شركة التنمية الرئيسية، ولكن مصادر مطلعة أشارت إلى إمكانية المساهمة بحصة أخرى بخلاف الحصة العينية.

وستستفيد شركة التنمية الرئيسية التى ستشارك فيها موانئ دبى من الحوافز المدرجة فى قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، ومنها حق استرداد %50 من التكلفة الاستثمارية خصما من الوعاء الضريبى، كباقى المشروعات التى ستقام فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يذكر أن موانئ دبى العالمية (DP World) واحدة من أكبر مشغلى الموانئ فى العالم، وهى شركة متفرعة عن شركة دبى العالمية – الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبى – بدولة الإمارات العربية المتحدة وتدير عدة موانئ حول العالم، كما أن لها مقار إدارة لوجيستية فى لندن والإمارات.