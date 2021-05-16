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5.6 ملايين جنيه غرامة كمامات.. نتائج حملات الداخلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في أسبوع

محاضر لـ 18 ألف محل مخالف.
أماني عوض 1:41 م, الأحد, 16 مايو 21 1:41 م, الأحد, 16 مايو 21

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بلغت قيمة الغرامة الفورية المقرر تحصيلها من المواطنين المخالفين لارتداء الكمامات، ما قيمته 5 ملايين و631 ألفًا و850 جنيهًا، خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد تحرير محاضر لغير الملتزمين من قِبل حملات أجهزة وزارة الداخلية ، ومحاضر لـ18486 محلًا مخالفًا لقرار الغلق.

وأسفرت جهود الحملات على مستوى الجمهورية، عن ضبط 12 ألفًا و637 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 347 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال أسبوع.

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وأوضحت الداخلية في نشرتها الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أن 112 ألفًا و290 شخصًا وافقوا على سداد الغرامة المقررة.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 347 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وضبطت 3111 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 31482 أرجيلة، و6086 قضية تموينية متنوعة.

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واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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