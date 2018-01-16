5.5 مليار جنيه أرباح قطر الوطني الأهلي فى 2017

رجب عزالدين أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 31.5%، خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017.وأظهرت البيانات المالية المرسلة للبورصة المصرية، ارتفاع صافى أرباح البنك إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 4.2 مليار جنيه، خلال العام السابق 2016.وك

رجب عزالدين



أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 31.5%، خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017.

وأظهرت البيانات المالية المرسلة للبورصة المصرية، ارتفاع صافى أرباح البنك إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 4.2 مليار جنيه، خلال العام السابق 2016.

وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك التى اعتمدها مجلس الإدارة، بجلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافى الربح إلى 5.29 مليار جنيه خلال 2017، مقابل صافى ربح قدره 4 مليار جنيه في 2016.

واعتمد المجلس اقتراح توزيع نقدى لمساهمى البنك بمبلغ جنيه واحد لكل سهم، على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية.

واقترح المجلس زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 8.9 مليار جنيه إلى 9.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 890 مليون جنيه، عن طريق توزيع سهم مجانى لكل عشرة أسهم ممولة من الاحتياطى العام، وفقًا للمركز المالى فى 31 ديسمبر 2017.

وسجل البنك ارتفاع فى أرباحه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي لتصل إلى 4.2 مليار جنيه، مقابل صافى أرباح بلغت 3.08 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2016.

ويبلغ رأسمال البنك الحالى 8.9 مليار جنيه موزعاً على 890 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.