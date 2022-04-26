يواصل مجلس الأعمال المصرى الفرنسى دعم التعاون الثنائى المتبادل بين البلدين فى قطاعات متعددة، تتمثل فى «الكهرباء والطاقة والصناعة والمنسوجات والغزل»، فضلًا عن تعزيز التبادل التجارى بين البلدين.

قالت مارى لويس، عضو مجلس الأعمال الفرنسى، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن عدد الشركات الفرنسية التى تعمل فى مصر بلغ نحو 160 شركة، بإجمالى تدفقات استثمارات بلغ نحو 5.4 مليار يورو للعام السابق 2021.

وأضافت إنه جارٍ حاليًّا التنسيق بين مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، واتحاد صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات الفرنسى، لزيادة التبادل التجارى والصناعى بين الجانبين فى ذلك القطاع، وذلك من خلال إرسال بيانات وكتالوجات المنتجات، وشهادات الجودة، وكافة التطورات الجديد الخاصة بالمصانع المصرية المُصنعة للملابس الجاهزة من «صباغة، وتكييس، والغزل، والأقمشة».

ولفتت «ماري» إلى أنه بفضل جهود مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، لأول مرة قام وفد فرنسى من 23 شركة فرنسية بزيارة لمصر فى شهر مارس الماضى، كما نجح المجلس فى تنظيم لقاء الوفد مع وزير قطاع العام الدكتور هشام توفيق.

وأشارت إلى أن الوزير استعرض ملامح جهود وزارته فى إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها.

وأوضحت أنه جارٍ تفعيل بروتوكول تم توقيعه خلال الزيارة السابقة مع وزارة قطاع العام، لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية بين شركة النصر لتصنيع السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وإحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العامة، وشركة فاليو مصر التابعة لشركة فاليو الفرنسية، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق تسوية نهائية بين مجموعة «فيكا» الفرنسية العالمية لصناعة الأسمنت مع الحكومة المصرية، لحل المنازعة الاستثمارية.

وذكرت لويس أبرز أسماء الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر وهى «شركة سان جوبان للزجاج، وشنيدر الكتريك، وتوتال انرجيز، وبنك كريدى اجريكول، وإكسا للتأمين، وايرليكويد للغازات الصناعية، وأكور العالمية فى إدارة الفنادق، وأورانج، وسانوفى، ولوريال، وفاليو».

وتتضمن قطاعات الاستثمار الفرنسى فى مصر الطاقة يليها الطاقة المتجددة والنقل، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية ومستحضرات التجميل، والتصنيع الغذائى، والبنوك والتأمين، والغاز والبترول، وتجارة التجزئة.

يُذكر أن مجلس الأعمال المصرى الفرنسى يرأسه محمود القيسى نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميدجينكو للتجارة الدولية.

ويتضمن عضويته كل من فؤاد يونس رئيس مجلس إدارة شركة يونس الاستشارية، وعبدالحليم عاصم مستشار رئيس شركة تاليس أفريقيا والشرق الأوسط، وعادل دانش رئيس مجلس إدارة شركة سيليكون واحة، وأحمد شوقى المدير التنفيذى لمكتب مازارز مصطفى شوقى للمحاسبة والمراجعة.

وعلاء دياب رئيس شركة بيكو الحديثة للحاصلات الزراعية، وعمرو عطية عضو مجلس إدارة شركة إيجى ترانس افيدبيم، وأشرف الجزايرلى رئيس شركة مشرق لتنمية الأعمال، وإلهامى الزيات رئيس شركة إيميكو للسياحة، وغادة درويش مدير عام شركة بيزا للتوريدات الصناعية، وحامد حسونة المدير الإقليمى لبنك يوباف، وكريم رفعت رئيس مجلس إدارة شركة إن جيدج للاستشارات.

وتضمن التشكيل كذلك تعيين مارى لويس نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بى تى إم، ومحمد طلعت رئيس شركة بانج إيجيبت، ومحمد اوزالب العضو المنتدب والمدير التنفيذى لبنك بلوم مصر، ومحمد حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة بست تشيز للمنتجات الغذائية، ومنير جورج شركة مقار للاستشارات المالية، وأحمد الطويل نائب رئيس شركة تراينجل إيجيبت، وأحمد مجدى العضو المنتدب لشركة سوموتومو إيجيبت.

ويشار إلى أن مجلس الأعمال الفرنسي-المصرى، أنشأ فى 2006 بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس جمهورية مصر العربية وقتذاك.

ويهدف المجلس إلى تدعيم العلاقات الفرنسية-المصرية، خاصة فى مجال الاقتصاد، والتجارة، والاستثمارات، وهو يُعتبر منتدى لتبادل وجهات النظر بين الشركات الفرنسية والمصرية، والعمل على تسوية المشكلات التى تلاقيها الشركات، من خلال الجهات المعنية.