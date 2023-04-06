5.4 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال مارس

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطى عن مشمول 9422 شهادة جمركية خلال شهر مارس الماضى لجميع السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 2 مليار و 325 مليونا و266 ألف جنيه ، وبلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و 422 مليونا و 911 ألف جنيه ، فيما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 610 ملايين و585 ألف جنيه .

وخلال شهر مارس 2023 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 3389 بیان جمركي تحت نظم المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 11 مليارا و 441 مليونا و 821 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة منها الرمال الطبيعية والعصائر ومستحضرات التجميل وعلف الدواجن وغيرها ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بنحو 9 ملايين و 324 ألف جنيه.

وخلال شهر مارس الماضي قامت الادارة العامة الترانزيت بالإفراج عن 440 شهادة وطلب إرسال بعدد 1096 حاوية وقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بتحصيل 4 ملايين و 696 ألف جنيه عن بيع لوطات بالمزاد العلني وتم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 44 مليونا و 77 ألف جنيه بالإدارة العامة للمنافذ .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر مارس الماضى حوالى 5 مليارات و416 مليونا و862 ألف جنيه .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.