5.4% ارتفاعاً بمبيعات نيسان موتورز فى 10 أشهر



شريف عيسى



ارتفعت مبيعات تيسان موتورز العالمية 5.4% خلال فترة الشهور العشر الأولى من العام الجارى مسجلة 4.8 مليون سيارة، مقارنه بـ 4.5 مليون وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وشهدت مبيعات نيسان ارتفاعاً طفيفاً خلال أكتوبر بلغ 1.6%، مقارنه بنفس الشهر خلال 2016، بعد تمكنها من بيع 457.4 ألف سيارة.



كما صعدت معدلات الإنتاج خلال نفس الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية أكتوبر بـ 5.9%، لتتمكن مصانع العلامة اليابانية على مستوى العالم من تصنيع 4.8 مليون سيارة، مقارنه بـ 4.6 مليون سيارة خلال 2016، فى حين هوت معدلات التصنيع بنسبة 0.6% خلال أكتوبر، مقارنه بالعام الماضى، بإجمالى 515.7 ألف سيارة.



وقفزت معدلات تصدير مكونات انتاج من نيسان خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر بنسبة تصل إلى 23.1%، بإجمالى 531.4 مكون ما بين SKD، وCKD، مع العلم ان معدلات التصدر قد شهدت فى أكتوبر منفرده نموا ًبـ 16.9%، بإجمالى 60.3 ألف مكون.



أما فى مصر، أظهر “اميك” تراجع مبيعات نيسان ايجيبت، مصنع طرازات العلامة التجارية، بنسبة 11.5%، بإجمالى 17 ألفاً، و601 سيارة مباعة خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجارى، مقارنه بـ 19.884 سيارة خلال الفترة ذاتها من 2016، لتحتل المركز الثانى فى صدارة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً فى السوق المحلى، بحصة سوقية تصل إلى 16.2%.



وعلى الرغم من تراجع المبيعات الإجمالية إلا ان الحصة السوقية للعلامة اليابانية قد راتفعت بصورة كبيرة على مدار الشهور العشر الماضية بعد ان صعدت من 11.5% خلال 2016، إلى 16.2 خلال العام الحالى.