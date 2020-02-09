5.3 مليون جنيه حصيلة بيع محلات بالمزاد العلني في مدينة العبور

بلغت حصيلة بيع 7 محلات تجارية بالمزاد العلني الذي أجراه جهاز مدينة العبور منذ قليل قيمة 5.3 مليون جنيه وفقًا للمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، الذي قال إن المحلات التجارية تقع في منطقة الإسكان القومي مشيرًا إلى أن المزاد شهد إقبالًا كبيرًا خلال انعقاده.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات لـ”المال” أن مساحة المحلات تتراوح بين 31 مترا مربعا إلى 49 مترا مربعا.

مشيرًا إلى أن أقل سعر للمتر سجل حوالي 16.6 ألف جنيه، في حين سجل أعلى سعر قيمة 27.6 ألف جنيه.

مضيفا أن الانخفاض في أسعار المتر خلال المزاد الحالي مقارنة بالمزاد الماضي يأتي نتيجة وجود تلك الوحدات في مناطق منخفضة عن سطح الأرض.

ولفت عمران إلى أن المحلات تنوعت بين سوبر ماركت وعطارة ومخبز آلي وأخر أفرنجي ومحل بيع مجمدات والأخير محل أسماك.

ولفت إلى أن المستثمرين الذي فازوا بالمحلات قاموا بسداد 10% من إجمالي قيمة المحل، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، على أن يتم سداد الباقي بإحدى طريقتين، الأولى نقدًا خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر.

وأضاف أن الطريقة الثانية عن طريق أقساط ربع سنوية على 3 سنوات، تضاف إليها فائدة البنك المركزي السارية عن وقت السداد، على أن تحتسب الفائدة من تاريخ المزاد وحتى آخِر تاريخ السداد.

وأشار رئيس جهاز المدينة أن ذلك إلى جانب 2% إضافية للمحالّ الواقعة في الأسواق التجارية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد

130 ألف جنيه أعلى سعر للمتر في آخر مزاد في مدينة العبور

كان جهاز مدينة العبور قد أجرى مزادًا علنيًّا على محال تجارية، خلال نوفمبر الماضي، سجل خلاله أعلى سعر للمتر التجارى بها 130.5 ألف جنيه، خلال المزاد العلني المقام بالمدينة أمس الأول.

وأضاف عمران، لـ”المال” وقتها، أن الجهاز باع 10 محالّ تجارية من إجمالي 13 تم طرحها بالمزاد، بمساحات تتراوح بين 11 و39 مترًا مربعًا.

مشيرًا إلى أن أقل سعر للمتر سجل نحو 16 ألف جنيه، لافتًا إلى أن إجمالي قيمة مبيعات 13 مليون جنيه، منوهًا بأن تأمين دخول المزاد بلغ 25 ألفًا.