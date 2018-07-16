5 – 20 % زيادة فى أسعار «كوالين» الأهرام

رئيس المجموعة: التطبيق من الأسبوع الحالىأحمد اللاهونىتستعد مجموعة الأهرام لنظم الأمان رفع أسعار جميع منتجاتها بنسب تتراوح بين 5 و20%.وقال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة المجموعة فى تصريحات لـ "المال"، إن "الأهرام" لجأت إلى تلك الزيادة لعدة أسباب رئيسية أهمها ارتفاع مدخلات الإنتاج من النحاس بنحو 1

رئيس المجموعة: التطبيق من الأسبوع الحالى

أحمد اللاهونى

تستعد مجموعة الأهرام لنظم الأمان رفع أسعار جميع منتجاتها بنسب تتراوح بين 5 و20%.

وقال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة المجموعة فى تصريحات لـ “المال”، إن “الأهرام” لجأت إلى تلك الزيادة لعدة أسباب رئيسية أهمها ارتفاع مدخلات الإنتاج من النحاس بنحو 15 – 20%، والزنك بنحو 15%، إلى جانب ارتفاع تعريفة الكهرباء والمنتجات البترولية.

وأعلنت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء منتصف الشهر الماضى، بنسب تتراوح بين 26 و%35، والمازوت إلى 3500 جنيه للطن، بدلاً من 2100 جنيه، ولتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه، بدلاً من 5 جنيهات، وبنزين 80 إلى 5.5 جنيه، بدلاً من 3.85 جنيه، ولتر السولار إلى 5.5 جنيه، بدلاً من 3.85 جنيه.

وتوقع رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن تبدأ “الأهرام” فى تطبيق تلك الزيادة الأسبوع الحالى.

وارتفع التضخم السنوى للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام ليصل إلى %14.4 فى شهر يونيو، مقابل %11.6 فى مايو، ليعكس الزيادات الأخيرة فى أسعار الطاقة وما تلا ذلك من زيادات فى أسعار السلع والخدمات.

تأسست الأهرام لنظم الأمان عام 1945، وهى متخصصة فى مجال تصنيع وإنتاج وتصدير كوالين الأبواب والسلندرات والأقفال، وتضم المجموعة 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان هى: الأهرام للمعادن، وهاى تك، ونيو هاى تك، تقع على مساحة 36 ألف متر مربع.