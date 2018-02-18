%5.2 نموًا فى تداول الحاويات بالموانئ خلال 2017

السيد فؤاد حققت الموانئ المصرية خلال 2017 نموًا، بنسبة %5.2 لتصل إلى 6.06 مليون حاوية، مقابل 5.75 مليون حاوية مكافئة فى 2016، و6.45 مليون حاوية فى 2015، من خلال 6 محطات للحاويات فى موانئ «الإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والسخنة» . استقبلت…

السيد فؤاد

حققت الموانئ المصرية خلال 2017 نموًا، بنسبة %5.2 لتصل إلى 6.06 مليون حاوية، مقابل 5.75 مليون حاوية مكافئة فى 2016، و6.45 مليون حاوية فى 2015، من خلال 6 محطات للحاويات فى موانئ «الإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والسخنة» .

استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية 1.6 مليون حاوية، مقارنة بما تداول فى 2016، الذى كان 1.5 مليون حاوية، فى الوقت الذى تصل فيه الطاقة الاستعابية لميناء الإسكندرية، والدخيلة 2.2 مليون حاوية.

كشفت الإحصاءات التى حصلت «المال» على نسخة منها، عن أن ميناء دمياط حقق 1.26 مليون حاوية مكافئة خلال 2017، مقارنة 860 ألف حاوية حققتها خلال 2016، من خلال شركة دمياط لتداول الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، المعدل الأعلى نموا فى 2017 بين الموانئ المصرية، فى الوقت الذى تصل فيه طاقة الميناء الاستعابية لنشاط الحاويات 1.5 مليون حاوية.

تداولت الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس شمال القناة «شرق وغرب بورسعيد» نحو 2.6 مليون حاوية، مقابل 2.9 مليون حاوية، تداولها فى 2016، بتراجع 300 ألف حاوية، فى الوقت الذى تصل فيه طاقة ميناء شرق بورسعيد إلى 5.4 مليون حاوية، بينما تصل طاقة ميناء غرب بورسعيد إلى 1.5 مليون حاوية.

قال مصدر مطلع، إن التراجع الذى أصاب موانئ شرق وغرب بورسعيد بسبب القرارات الوزارية التى صدرت فى شأن تجارة الترانزيت، بعدها قررت معظم الخطوط الملاحية الهروب لموانئ أخرى.

لفت إلى أن مهاب مميش، منح سفن الترانزيت بعض المميزات، والتخفيض عبر القرار 127 لعام 2017، إلا أن قرار الخطوط الملاحية بالعودة مرة أخرى يستغرق بعض الوقت، مطالبا بضرورة النظر فى الزيادة السنوية التى فرضها القرار 800 لعام 2016، فى رسوم دخول الموانئ، التى تصل إلى %5، وإقرارها مؤخرًا، التى من شأنها التقليل من تأثير القرار 127 الخاص بالحوافز.

لم تتخط شركة موانئ دبى «المشغل الوحيد للحاويات بميناء السخنة» حاجز 600 ألف حاوية، عبر 273 سفينة فقط خلال 2017، رغم أن لديها طاقة استيعابية تصل إلى 1.1 مليون حاوية سنويا.

يختص ميناء السخنة بنشاط التجارة الخارجية «صادرات وواردات»، وهى منافس قوى لمحطات الإسكندرية التى تعمل فى نفس النشاط، إلا أنها أوقفت توسعاتها فى السخنة، فى نشاط الحاويات، علاوة على أنها تقوم بتشغيل العديد من محطات الحاويات بالبحر الأحمر، لا سيما ميناء جدة الإسلامى بالسعودية، وجيبوتى .

أشار مصدر مطلع، إلى أن أى تراجع فى معدلات تداول الحاويات بالموانئ المصرية ليس خسارة لصالح شركة تشغيل المحطة، سواء المصرية، أو الأجنبية فقط، بل هيئات الموانئ، وهى الخاسر الأكبر، لا سيما أنه بتلك النسب فإن الموانئ تعمل بنصف طاقتها فى نشاط الحاويات.

لفت إلى أن المحطة تهتم بتداول الحاويات من حيث عددها، وتقوم بتحصيل رسوم مختلفة من وكلاء الخطوط مقابل كل حاوية، أما الموانئ فتقوم بتحصيل الرسوم التى تدفعها السفن كاملة بالدولار للهيئات، مشيرا إلى أنه على وزارة النقل وهيئات الموانئ الإشراف على الجهود التسويقية، التى تقوم بها الشركات وإلزامها بما يعرف بالحد الأدنى للتداول، مع الوضع فى الاعتبار زيادة الأعماق والأوناش الجديدة، والربط التكنولوجى، وجميعها عناصر جذب للخطوط الملاحية التى تعد عميل محطات الحاويات.

اعتبر أحد أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية، أن المحافظة على معدلات التداول منذ عام 2008 عندما حققت الموانئ المصرية 5.9 مليون حاوية، حتى الآن، يعد إنجازًا، لافتا إلى أن هناك موانئ أجنبية قريبة من مصر، ومنافسة لها، كانت تستهدف جذب معدلات كبيرة من الموانئ المصرية، لا سيما فى نشاط الترانزيت.

لفت إلى أن هناك عوامل كان من المفترض أن تؤدى إلى انخفاض فى المعدلات بشكل كبير، منها تحجيم الاستيراد، واندماج الخطوط الملاحية، واختيارها لموانئ بديلة عن مصر، لا سيما فى الترانزيت، علاوة على ظهور ما يعرف بالنقل المباشر للموانئ، نتيجة زيادة عدد السفن عالميًا مقارنة بحجم التجارة، ما جعل الخطوط تقوم بالدخول لموانئ لم تكن تدخلها قبل ذلك، كانت تعتمد على الموانئ المحورية بإلقاء معظم حمولتها بها، لتوزيعها عبر سفن الفيدرز.

يعمل فى مصر 6 محطات لتداول الحاويات، منها 3 حكومية وتتبع القابضة للنقل البحرى، والبرى، وتعمل فى «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط» لتداول الحاويات، إلى جانب شركات أجنبية، هى قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، وموانئ دبى العالمية بالسخنة، والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بالإسكندرية والدخيلة.