5.2 مليار دولار استثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السوق المحلية تستحوذ على %21 من تمويلات «الفينشر كابيتال» فى الدول العربية بالمرتبة الثانية

قال تقرير صادر عن مؤسسة «ماجنت» إن الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان جذبت استثمارات رأسمال مخاطر بقيمة 5.2 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021، كان نصيب مصر منها %7 بقيمة 387 مليون دولار، مقارنة مع تركيا المتصدرة بنسبة %60 والإمارات العربية المتحدة%17 والسعودية %7 وباكستان %5 والنسبة المتبقية موزعة على باقى دول المنطقة.

واحتلت تركيا المركز الأول فى ترتيب الدول بالمناطق المذكورة سلفًا فى حجم الاستثمارات المتدفقة من شركات رأسمال المخاطر للمشروعات الناشئة، مسجلة 3.151 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من 2021 مقارنة مع 360 مليونا فى الفترة المقابلة من 2020 بنسبة نمو %776.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الثانية بقيمة 913 مليون دولار مقارنة مع 524 مليونا فى الفترة نفسها من 2020 بنسبة نمو %74 بينما استحوذت مصر على المركز الثالث بحجم استثمارات متدفقة للمشروعات الناشئة بلغ 387 مليون دولار فى الشهور التسعة الأولى من 2021 مقارنة مع 141 مليونا لفترة المقارنة بنمو قدره %175.

ورابعًا جاءت السعودية بقيمة 376 مليون دولار مقارنة مع 141 مليونا بنمو قدره %167 وخامسًا حلت باكستان باستثمارات رأسمال مخاطر بمشروعات ناشئة قدرها 248 مليون دولار مقارنة مع 64 مليونا بنمو قدره %288.

وعلى صعيد ترتيب الدول من حيث عدد الصفقات، حلت تركيا فى المقدمة بنحو 182 صفقة فى العام، بزيادة 86 عن مصر التى جاءت فى المركز الثانى بنحو 96 فيما استحوذ كل من الإمارات والسعودية على المركز الثالث بعد 91 صفقة لكل منهما، وباكستان رابعًا بعدد 47.

وظهرت شركة «حالا» المصرية ضمن أكبر 10 صفقات تمت خلال الشهور التسعة الأولى من 2021 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان، عبر احتلالها المركز الثامن بتمويلات متدفقة بلغت 120 مليون دولار .

وأبرمت الشركات المصرية 34 صفقة فى الربع الثالث من 2021 و96 فى الشهور التسعة الأولى منه، لتستحوذ الشركات المصرية على %25 من إجمالى المعاملات المسجلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الربع الثالث من 2021، بينما تصدرت ترتيب دول المنطقة من حيث تدفق الصفقات فى الربع الثالث فقط والمركز الثانى من حيث التمويل فى الشهورالتسعة الأولى من العام الماضى.

بينما شكلت الصفقات التى تقل قيمتها عن 500 ألف دولار أكثر من %52 من جميع المشروعات فى مصر خلال الربع الثالث من 2021، فيما نمت صفقات التجارة الإلكترونية فى مصر بنسبة %45 خلال الربع الثالث، مع نمو جيد للتكنولوجيا المالية التى سجلت نحو 15 صفقة.

وسجلت مصر أعلى عدد من المستثمرين فى الشركات الناشئة بواقع ( 89) منهم %44 من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و%45 من الإمارات.

وعلى صعيد توزيع صفقات تمويلات الشركات الناشئة بمصر خلال الشهورالتسعة الأولى من 2021 والبالغة 96 جاء منها 19 فى قطاع التجارة الإلكترونية بقيمة تمويلات 90 مليون دولار، و15 فى قطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 64 مليونا، و13 فى قطاع النقل واللوجستيات و7 فى قطاع الأغذية بتمويلات قيمتها 11 مليونا و7 صفقات فى قطاع الرعاية الصحية بقيمة تمويلات 163 مليونا.

وعلى صعيد ترتيب الدول العربية من حيث التمويلات، استحوذت «مصر» على %21 من تمويلات الشركات الناشئة خلال الشهورالتسعة الأولى من 2021 بقيمة 387 مليون دولار احتلت بهم المركز الثانى خلف «الإمارات» المتصدرة بنسبة %50 بتمويلات 913 مليونا، وحلت “السعودية” فى المركز الثالث بنسبة 376 مليونا بنسبة %20 و”الأردن” رابعًا بنسبة %3 بتمويلات قيمتها 55 مليونا، و«الكويت» خامسًا بنسبة %2 بقيمة 41 مليونا، من إجمالى 1.8 مليار دولار تدفقوا للدول العربية.

فيما تصدرت شركة” Flat6labs” المصرية قائمة المستثمرين الأكثر نشاطا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بواقع 19 صفقة، تلتها شركة «Global Ventures» الإماراتية بـ8 صفقات وشركة «AUC Angels» المصرية بـ 6 صفقات حتى نهاية سبتمبر 2021 .

وتعد مؤسسة «ماجنت» منصة تكنولوجية تقدم معلومات للمستثمرين والاستشاريين والشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.