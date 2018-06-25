5.2% انخفاضا فى عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة

المال - خاصأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2017. وأوضح الجهاز أن عدد المصريين المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر بلغ 348 مهاجراً (أصليا ومرافقا) عام 2017، مقابل



المال – خاص

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2017.

وأوضح الجهاز أن عدد المصريين المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر بلغ 348 مهاجراً (أصليا ومرافقا) عام 2017، مقابل 367 مهاجراً عام 2016، بانخفاض 5.2 %.

وبلغ عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا علي موافقة للهجرة بالخارج 311 مهاجراً اصلي بنسبة 89,4%، و37 مرافقا بنسبة 10,6% من الإجمالي.

وتأتى إيطاليا فى المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج حيث بلغ عددهم 154 مهاجراً بنسبة 44.3 % من الإجمالى.

وبلغ عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور 312 مهاجراً بنسبة 89.7%، والإناث 36 مهاجرة بنسبة 10.3% من الإجمالى.

كما بلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية (بكالوريوس – ليسانس) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجــرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج 166 مهاجــراً بنسبـة 49.7% مــن إجمـالى عـدد المهـاجريـن الأصـليين والمرافقــين فى سـن التعليم (10 سنوات فأكثر ) البالغ عددهم 334 مهاجراً.

ويأتى المهاجرين فى الفئة العمرية ( 40 – 44 سنة ) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا عــلى موافقــة للهجــرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج حيث بلـغ عددهم 77 مهاجـراً بنسبـة 22.1% يليهـا الفئـة العمرية (35 – 39 سنة ) بعدد 74 مهاجراً بنسبة 21.3% من الاجمالى.

وبـلغ عدد المصريين الـذين إكتسبـوا جنسيات أجنبية 2331 مصرى عام 2017 مقابـل 2241 مصرى عـام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 4 % منهم (1201 مصري حصلوا علي اذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 51,5%، 1130 مصري حصلوا علي اذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 48,5% ) من الإجمالي.​