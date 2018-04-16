5 : 10 آلاف جنيه ارتفاعًا في أسعار فورد فيوجن وكوجا

أحمد شوقيرفعت شركة عبد اللطيف جميل- أوتو جميل أسعار سيارتي فورد: فيوجن وكوجا بما يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه.وقد ارتفعت أسعار الفئتين الأولى والثالثة من السيارتين بواقع 10 آلاف جنيه فيما ارتفعت الفئة الثانية بقيمة 5 آلاف جنيه.وبذلك تصل أسعار الفئة الأولى Trend من فورد فيوجن إلى 524.9 ألف

أحمد شوقي

رفعت شركة عبد اللطيف جميل- أوتو جميل أسعار سيارتي فورد: فيوجن وكوجا بما يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه.

وقد ارتفعت أسعار الفئتين الأولى والثالثة من السيارتين بواقع 10 آلاف جنيه فيما ارتفعت الفئة الثانية بقيمة 5 آلاف جنيه.

وبذلك تصل أسعار الفئة الأولى Trend من فورد فيوجن إلى 524.9 ألف جنيه فيما وصلت الفئة الثانية Sport إلى 594.9 ألف جنيه والثالثة Tatanium إلى 674.9 ألف جنيه للنسخة السيدان و699.9 ألف للنسخة الهاتشباك.

وسجلت أسعار الفئة الأولى Trend فورد كوجا 574.9 ألف جنيه والثانية Sport 654.9 ألف، والثالثة Tatanium 724.9 ألف جنيه. ولم تتحرك أسعار فورد فوكس وجراند C-Max.

ويوضح الجدول التالي أسعار كافة طرازات وفئات فورد وفق قائمة الأسعار التي أرسلتها أوتو جميل لشبكة موزعيها.



