5 – 10 آلاف جنيه ارتفاعًا في أسعار شيفروليه كروز

أحمد شوقي رفعت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه أسعار السيارة شيفروليه كروز بما يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه اعتبارًا من أغسطس الجاري. وأوضح أحد موزعي سوق السيارات أن شركة المنصور رفعت سعر السيارة شيفروليه كروز الفئة الأولى بواقع 5 آلاف جنيه ليصل سعرها إلى 284 ألف جنيه مقابل 279 ألفًا سابقًا بزيا

أحمد شوقي

رفعت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه أسعار السيارة شيفروليه كروز بما يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه اعتبارًا من أغسطس الجاري.

وأوضح أحد موزعي سوق السيارات أن شركة المنصور رفعت سعر السيارة شيفروليه كروز الفئة الأولى بواقع 5 آلاف جنيه ليصل سعرها إلى 284 ألف جنيه مقابل 279 ألفًا سابقًا بزيادة 1.8%.

وأضاف أن الوكيل رفعت سعر الفئة الـ”هاي لاين” من السيارة بواقع 10 آلاف جنيه ليصل سعرها حاليًا إلى 309 آلاف جنيه مقابل 299 ألفا سابقًا؛ بنسبة انخفاض 3.3 %.

وثبتت الشركة أسعار الطرازات الأخرى، ويوضح الجدول التالي أسعار شيفروليه قبل وبعد التعديلات الأخيرة.





مسلسل السيارة الفئة السعر السابق بالألف جنيه السعر الحالي (أغسطس 2017) بالألف جنيه التغير في السعر بالألف جنيه معدل التغير % 1 شيفروليه أفيو Base 187.8 187.8 0 0 FL 197 197 0 0 2 شيفروليه لانوس F/O 158.4 158.4 0 0 3 شيفروليه أوبترا F/O 202.9 202.9 0 0 H/L 213 213 0 0 4 شيفروليه كروز Base 279 284 5 1.8 H/L 299 309 10 3.3



