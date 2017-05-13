5.1 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

مصطفى طلعت:سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب، فى البورصة المصرية صافي شراء قدره 5.1 مليار جنيه، منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 60.1 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، بعد استبعاد الصفقات، وذلك وفقاً لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.وأشار التقرير، الذي حصلت "المال" على نسخة منه،

مصطفى طلعت:





سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب، فى البورصة المصرية صافي شراء قدره 5.1 مليار جنيه، منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 60.1 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، بعد استبعاد الصفقات، وذلك وفقاً لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية. وأشار التقرير، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب، استحوذت على 16.5%، من تعاملات السوق الأسبوع الماضي، بصافي شراء قدره 308.8 مليون جنيه، بينما استحوذ العرب على 9.3%، مسجلين صافي بيعي بقيمة 115.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 35.2 % من تعاملات البورصة، مسجلة صافي شراء بقيمة 21 مليون جنيه، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.