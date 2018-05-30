5.1 مليار جنيه زيادة فى قروض القطاع العائلى بنهاية يناير

أحمد الدسوقى ارتفعت قروض القطاع العائلى بالعملتين المحلية والأجنبية بمقدار 5.1 مليار جنيه بنهاية يناير 2018، لتصل الى 258.8 مليار مقابل 253.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.وكانت قروض القطاع المصرفى قد ارتفعت بنحو 23 مليار جنيه بنهاية يناير 2018 ، لتسجل

أحمد الدسوقى

ارتفعت قروض القطاع العائلى بالعملتين المحلية والأجنبية بمقدار 5.1 مليار جنيه بنهاية يناير 2018، لتصل الى 258.8 مليار مقابل 253.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.

وكانت قروض القطاع المصرفى قد ارتفعت بنحو 23 مليار جنيه بنهاية يناير 2018 ، لتسجل نحو 1.476 تريليون جنيه ، مقابل 1.453 تريليون جنيه فى ديسمبر 2017.

وفى سياق متصل، ارتفعت القروض الموجهة للقطاع الصناعى بقيمة 2.8 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى ، لترتفع الى 386.6 مليار، مقارنة بـ 384.0 مليار جنيه فى ديسمبر 2017.

فيما زادت قروض قطاع الخدمات بنحو 2.6 مليار جنيه، لتصل الى 320.7 مليار جنيه بنهاية يناير 2018، مقابل 318.1 مليار بنهاية ديسمبر 2017.