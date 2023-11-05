5.02 مليار جنيه صافى مشتريات العرب والأجانب فى البورصة المصرية الأسبوع الماضى

سجل صافي مشتريات العرب والأجانب خلال تداولات الأسبوع الماضي 5.02 مليار جنيه غير شاملة الصفقات بدعم من 8 قطاعات على رأسها البنوك.

المستثمرون يتجهون للشراء في 8 قطاعات

ومع ختام الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب للشراء في 8 قطاعات إذ سجل صافي مشترياتهم في قطاع البنوك القيمة الأعلى والتي بلغت 522.16 مليون جنيه منها 58.6 مليون للعرب و463.5 للأجانب.

وسجل قطاع التجارة والموزعون بالبورصة المصرية ثاني أعلى قيمة بين مشتريات العرب والأجانب بإجمالي 50.56 مليون جنيه منها 49.5 مليون صافي شراء العرب.

وحصد قطاع الرعاية الصحية والأدوية المركز الثالث بقيمة 43.35 مليون جنيه منها 43.7 مليون صافي شراء العرب ونحو 400 ألف صافي بيع للأجانب.

وحل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الرابعة بقيمة 16.67 مليون جنيه منها 15.6 مليون للعرب و1.1 مليون للأجانب.

وحصل قطاع العقارات على المركز الخامس بقيمة 14.46 مليون جنيه؛ إذ اتجه العرب للشراء بصافي 46.2 مليون والأجانب للبيع بصافي 31.9 مليون .

وفي المرتبة السادسة، جاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بقيمة 12.25 مليون جنيه منها 4.3 مليون للعرب و 7.9 مليون للأجانب.

وفي المركز السابع، حل قطاع مواد البناء بقيمة 4 ملايين جنيه منها 3.6 مليون صافي شراء العرب.

وفي المرتبة الثامنة، حصد قطاع الخدمات التعليمية 980 ألف جنيه منها 0.7 للعرب و0.3 للأجانب.

10 قطاعات تستحوذ على مبيعات العرب والأجانب

على صعيد آخر، اتجه المستثمرون العرب والأجانب للبيع في 10 قطاعات يتصدرها «الأغذية والمشروبات والتبغ» بقيمة 415.38 مليون جنيه منها 16.2 مليون للعرب و 399.2 مليون للأجانب.

وشهد قطاع الموارد الأساسية تداولات بقيمة 130.33 مليون جنيه منها صافي شراء للعرب بـ 29.1 مليون وصافي بيع للأجانب بـ 159.5 مليون.

واستحوذ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على صافي بيع بقيمة 50.27 مليون جنيه نتجت من بيع العرب بصافي 51.7 مليون وشراء الأجانب بصافي 1.4 مليون.

وحصل قطاع منتجات صناعية وسيارات بقيمة 38.89 مليون جنيه نتجت من شراء العرب بصافي 37.3 مليون جنيه وبيع الأجانب بصافي 76.2 مليون جنيه.

وشهد قطاع طاقة وخدمات مساندة صافي شراء بقيمة 9.6 مليون جنيه، بعدما اتجه العرب للشراء بصافي 1.3 مليون و10.9 مليون صافي بيع للأجانب.

وجاء قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بصافي قيمة 7.38 مليون جنيه إذ استحوذ العرب على صافي بيع بقيمة 8.2 مليون والأجانب على صافي شراء 0.8 مليون.

وحصد قطاع خدمات النقل والشحن بصافي قيمة 4 ملايين جنيه منها 4.1 مليون صافي بيع العرب و0.1 صافي شراء الأجانب.

وفي المركز التاسع، سجل قطاع المرافق 2.9 مليون جنيه منها 2.4 مليون للغرب و 0.6 مليون للأجانب.

وفي المرتبة العاشرة، استحوذ قطاع السياحة والترفيه على 656.3 مليون جنيه للعرب.