5 هواتف ذكية بحث عنها المصريون على «جوجل»

■ 3 مدن بالصعيد منها المنيا وأسيوط أعلى اهتماما بالعلامة «نوفا 3» محمود جمالكشف مسح أجرته «المال» على معدلات البحث الخاصة بـ5 أجهزة هواتف ذكية جديدة عبر محرك البحث العالمى «جوجل» هى «سامسونج A8»، و«OPPO F7» و«نوكيا 7 بلس&ra

■ 3 مدن بالصعيد منها المنيا وأسيوط أعلى اهتماما بالعلامة «نوفا 3»



محمود جمال

كشف مسح أجرته «المال» على معدلات البحث الخاصة بـ5 أجهزة هواتف ذكية جديدة عبر محرك البحث العالمى «جوجل» هى «سامسونج A8»، و«OPPO F7» و«نوكيا 7 بلس»، و«هونر 10»، و«هواوى نوفا 3»، عن استحواذ الأخير على اهتمامات المصريين خلال شهر مضى.

ويعود سبب اختيار «المال» الموديلات الخمسة السابقة إلى حداثة إطلاقها تباعًا بالسوق المصرية، إلى جانب انتمائها لنفس الشريحة السعرية المتوسطة التى تدور بين 7 و8 آلاف جنيه، ويصل سعر جهاز نوفا 3 إلى 8799 جنيها مقابل 7690 لأوبو إف 7، و7507 لـ«نوكيا 7 بلس»، و8199 لـ«هونر 10»، و8249 جنيها لـ«سامسونج A8».

وتعتمد سلسلة هواتف نوفا الجديدة التى أطلقتها شركة هواوى الصينية فى مصر 8 أغسطس الجارى على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى رفع كفاءة الكاميرتين الأمامية والخلفية لأجهزتها «nova 3» و«nova 3i»، بالإضافة إلى خاصية الـhdr لتوضيح تفاصيل الصورة الملتقطة عن بعد.

وبحسب كيث لى، نائب رئيس هواوى بمصر فى تصريحات سابقة، فإن شركته استطاعت أن تستحوذ %26 من مبيعات سوق الهواتف الذكية محليا خلال الربع الثانى من العام الحالى، لتزيح بذلك سامسونج الكورية عن الصدارة لأول مرة منذ عدة سنوات.

وتقدم جوجل لمستخدميها خدمة “Google trends”، والتى من خلالها يمكن التعرف على اهتمامات مستخدمى محرك البحث جوجل فى البلدان المختلفة.

ووفق بيانات خدمة مؤشرات جوجل خلال شهر مضى، تصدرت 5 محافظات هى «المنيا» و«بورسعيد» و«دمياط» و«سوهاج» و«أسيوط» معدلات البحث عن «huawei nova 3»، تلاها كل من القليوبية والشرقية والغربية والإسكندرية والجيزة والمنوفية والقاهرة والدقهلية والبحر الأحمر.

واستحوذ «سامسونج A8» على %19 من عمليات البحث فى القاهرة والتى سجل فيها هاتفا «هواوى نوفا 3» و«هونر 10» أعلى نسب بواقع %38 و%33 على التوالى، أعقبها الإسكندرية بـ%12 لصالح العلامة الكورية، بينما قلت عمليات البحث عن الهاتف فى 11 محافظة هى المنيا، والبحر الأحمر، وبورسعيد، ودمياط، وأسيوط، والقليوبية، والدقهلية، وسوهاج، والشرقية، والغربية، والمنوفية.

ويأتى الهاتف A8 مزودا بخدمة جديدة لإتمام المعاملات المالية تحمل اسم “SAMSUNG PAY “،إلى جانب كاميرتين أماميتين بدقة 18 و8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 16 ميجا مع تقنية تثبيت الصورة الرقمية.

وحصد هاتف «هونر 10» نصيب الأسد من عمليات البحث بين سكان محافظة البحر الأحمر بنسبة بلغت %72، تلاه «نوفا 3» بـ%28، وغاب كل من «سامسونج A8» و«نوكيا 7 بلس» و«أوبو إف 7» عن المؤشر.

و«هونر» من أحدث الوافدين الجدد للسوق المحلية، وهى إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة هواوى الصينية، وتستهدف الاستحواذ على %5 من مبيعات سوق الهواتف الذكية فى مصر قبل أواخر 2018 من خلال بيع 50 ألف جهاز شهريا تناسب جميع الفئات العمرية والشرائح السعرية، وتعاقدت مع شركة “اتصال” كوكيل حصرى لعلامتها التجارية.

وجاءت محافظة الدقهلية بالمركز الثانى فى نسبة البحث على الهاتف الصينى بـ%67، أعقبها المنوفية بـ%60، ثم الغربية %50 بالتساوى مع جهاز هواوى، إلا أن الهاتف غير موجود على عمليات البحث داخل دمياط وسوهاج وأسيوط وبورسعيد والمنيا.

وحصد «نوكيا 7 بلس» %10 من عمليات البحث فى القاهرة وجاءت الجيزة وصيفا فى البحث عن العلامة نوكيا بنسبة %8، ثم الإسكندرية بـ%7، واختفى الهاتف تماما فى المنيا والبحر الأحمر وبورسعيد ودمياط وأسيوط والقليوبية والدقهلية وسوهاج والغربية والشرقية والمنوفية.

وطرحت HMD المطوّرة لأجهزة هاتف نوكيا، «نوكيا 7 بلس» محليا فى يونيو الماضى ضمن سلسلة من الهواتف الجديدة تدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G وهى نوكيا 6 ونوكيا 1 ونوكيا 8110.

وكان تامر الجمل، مدير عام إتش إم دى مصر، قد كشف، فى تصريحات سابقة، عن بيع 70 مليون جهاز من هواتف نوكيا خلال العام الماضى، ولديها علاقات مع 600 شريك وتمتلك 250 ألف نقطة بيع عالميًا، وتتخطى قيمتها السوقية حاجز المليار دولار، وحققت أرباحا فى 2017 بقيمة مليارى دولار.

وتعاقدت الشركة مع «راية للتجارة والتوزيع» كوكيل لأجهزتها عبر 2000 نقطة بيع منتشرة على مستوى الجمهورية.

على صعيد آخر، جذب هاتف “أوبو إف 7” على %2 من عمليات البحث بالعاصمة، وتغيب عن التواجد أونلاين فى باقى محافظات الجمهورية.

ويعد هاتف F7 هو أول هاتف ذكى مجهز بكاميرا سيلفى 25 ميجابيكسل، كما يأتى بمستشعر HDR، Sony 576، الذى يساعد المستخدمين على التقاط صور بدقة عالية.

وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة “ gfk “ للأبحاث التسويقية، فإن مبيعات سوق المحمول فى مصر تقدر بـ18 مليون هاتف سنويا بقيمة تتراوح بين 30 و35 مليار جنيه، وتستحوذ شركة هواوى الصينية على %26 منها، تليها سامسونج الكورية بـ%23، فيما تتوزع النسبة المتبقية على الشركات الأخرى.

منصات التواصل ملاذ آمن للباحثين عن وظائف أونلاين‎



مع وجود مكاتب التوظيف والتطبيقات التى تساعد الأفراد فى الحصول على وظائف، أصبحت منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، الوسيلة الأسهل لاقتناص الوظيفة التى تناسب المستخدم، وتًمكن المؤسسات من الحصول على العمالة المطلوبة بأقل وقت ومجهود.

وظهر مؤخراً عدد كبير من صفحات التوظيف عبر فيس بوك، والتى تمتلك مصداقية وانتشاراً واسعاً بين فئة الشباب، لتصبح همزة الوصل بين الباحيثن عن عمل والشركات، فكل ما تتطلبه الصفحة هو إرسال نوع الوظيفة ليتمكن المشتركين من رؤيتها.

وأبرز تلك الصفحات «بتاع شغل» التى تضم أكثر من 213 ألف باحث عن وظيفة، وتتبع مجموعة من القواعد، أبرزها منع إرسال الوظيفة دون تفاصيل، وتمنع طلب الوظائف العنصرية، بالإضافة إلى أهمية التأكد من وجود الشركة على أرض الواقع، حتى لا يتعرض الباحث عن وظيفة لعمليات نصب.

وتأتى فى المرتبة الثانية من حيث عدد المتابعين، صفحة «Job 4 u» التى تمتلك أكثر من 167 آلف متابع، وتتيح للباحث عن عمل نشر المؤهل والوظيفة التى يرغب فى شغلها، ويقوم المشتركون بالصحفة بالتواصل معه.

تتخصصت صفحة «Information Technology Jobs» بمجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، ومن خلالها يستطيع المتابع، طرح أسئلة واستفسارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة فقط، بالإضافة إلى نشر الوظائف، ولا تسمح بالإعلان عن أى وظائف بمجال أخر، وتمتلك ما يقرب من 140 آلف مستخدم.

وللمهتمين بمجال الصحافة والإعلام، تأتى صفحة «وظائف صحفية« فى مرتبة متقدمة، ويتابعها أكثر من 57 آلف مستخدم، والصفحة مخصصة لمساعدة شباب الصحفيين فى معرفة الفرص المتاحة فى سوق العمل الصحفى والإعلامى بمصر والخارج، وكُرمت ضمن فعاليات منتدى الصحافة الرابع للعام 2014.

وللباحثين عن وظيفة بمجال الكول سنتر، فـ «call-center jobs» هى الوسيلة الأفضل، وتقوم بنشر كل الوظائف الخاصة بمجال التعهيد بكثافة، وتمتلك أكثر من 32 آلف متابع.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، أن معدل البطالة فى البلاد هبط إلى 10.6 % فى الربع الأول من العام الحالي، مقابل %12 قبل عام، وبلغت نسبة البطالة %11.3 فى الربع الأخير من 2017.

وذكر جهاز الإحصاء فى بيان أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.094 مليون فى الربع الأول، بانخفاض 409 آلاف عن الربع المقابل من 2017، وبتراجع 215 ألفا عن الربع الرابع من 2017.

وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.186 مليون فرد، بزيادة 37 ألفا عن الربع المماثل من العام الماضي، وبانخفاض 86 ألفا عن الربع الرابع من 2017.

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس، والطرق الجديدة.