%5 نموًا فى مبيعات «المحمول» خلال 2020

سجلت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال العام الماضى نموًا بنسبة %5 لتصل إلى 14.6 مليون وحدة بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه مقارنة مع 13.8 مليون جهاز بقيمة 2.3 مليار فى 2019 .

وبحسب أحدث تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» حصلت «المال» على نسخة منه، فإن العلامة الكورية «سامسونج» تصدرت قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة بحصة سوقية %25.5.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» فى المركز الثانى بحصة سوقية %22.7 من إجمالى مبيعات القطاع، أعقبتها «هواوى» الصينية فى المركز الثالث بنسبة %12.4.

وحلت «ريلمى» الصينية فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %10.7 تلتها «ريدمي» فى المركز الخامس بنسبة %9.7.

حلت «إنفينيكس» سادساً مسجلة %8.5 خلال العام الماضى.

توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى السوق المصرية بنسبة بلغت %10.5 من إجمالى نتائج أعمال القطاع.

على الجانب الآخر، هيمنت الشريحة السعرية للهواتف التى تتداول بين «2 و3 آلاف جنيه» على النصيب الأكبر من مبيعات أجهزة الهواتف الذكية «سمارت فون» بنسبة بلغت %36 خلال العام المنصرم.

وجاءت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «1000 و2000 جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول مسجلة حصة سوقية %22.

وحلت الفئة السعرية للهواتف المحمولة التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية %17 من إجمالى المبيعات.

وتمركزت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «4 و5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %10 تلتها الفئة السعرية لأجهزة «سمارت فون» التى تتداول بين «5 و7 آلاف» فى المركز الخامس بحصة بلغت %9.

وجاءت الفئة السعرية للهواتف التى تتعدى قيمتها «10 آلاف جنيه» فى المرتبة السادسة بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون» مسجلة حصة سوقية %3.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الشرائح السعرية الأخرى بنسبة بلغت %3 من إجمالى مبيعات سوق هواتف المحمول خلال العام السابق.