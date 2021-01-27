اتصالات وتكنولوجيا

%5 نموًا فى مبيعات «المحمول» خلال 2020

لتصل 14.6 مليون جهاز
أحمد عوض 9:31 ص, الأربعاء, 27 يناير 21 9:31 ص, الأربعاء, 27 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال العام الماضى نموًا بنسبة %5 لتصل إلى 14.6 مليون وحدة بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه مقارنة مع 13.8 مليون جهاز بقيمة 2.3 مليار فى 2019 .

 وبحسب أحدث تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» حصلت «المال» على نسخة منه، فإن العلامة الكورية «سامسونج» تصدرت قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة بحصة سوقية %25.5.

 وجاءت العلامة الصينية «أوبو» فى المركز الثانى بحصة سوقية %22.7 من إجمالى مبيعات القطاع، أعقبتها «هواوى» الصينية فى المركز الثالث بنسبة %12.4.

اقرأ أيضا  «الاتصالات» توقّع 4 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لتنفيذ مبادرة «بناة مصر الرقمية»

وحلت «ريلمى» الصينية فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %10.7 تلتها «ريدمي» فى المركز الخامس بنسبة %9.7.

حلت «إنفينيكس» سادساً مسجلة %8.5 خلال العام الماضى.

توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى السوق المصرية بنسبة بلغت %10.5 من إجمالى نتائج أعمال القطاع.

على الجانب الآخر، هيمنت الشريحة السعرية للهواتف التى تتداول بين «2 و3 آلاف جنيه» على النصيب الأكبر من مبيعات أجهزة الهواتف الذكية «سمارت فون» بنسبة بلغت %36 خلال العام المنصرم.

اقرأ أيضا  «الاتصالات» تنهي تدريب 18419 موظفًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية

 وجاءت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «1000 و2000 جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول مسجلة حصة سوقية %22.

 وحلت الفئة السعرية للهواتف المحمولة التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية %17 من إجمالى المبيعات.

 وتمركزت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «4 و5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %10 تلتها الفئة السعرية لأجهزة «سمارت فون» التى تتداول بين «5 و7 آلاف» فى المركز الخامس بحصة بلغت %9.

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات يؤكد علي التعاون الإقليمي لتحقيق التحول الرقمي في أفريقيا

وجاءت الفئة السعرية للهواتف التى تتعدى قيمتها «10 آلاف جنيه» فى المرتبة السادسة بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون» مسجلة حصة سوقية %3.

 فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الشرائح السعرية الأخرى بنسبة بلغت %3 من إجمالى مبيعات سوق هواتف المحمول خلال العام السابق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

مجموعة «بنية» تحصد جائزة أفضل شركة لتطوير البنية التحتية

محمود جمال 4:45 م, الثلاثاء, 26 يناير 21

إطلاق المعرض الافتراضي السنوي لتعليم الخليج بمشاركة جامعة العلمين الدولية اليوم

معتز محمود 2:45 م, الثلاثاء, 26 يناير 21

مجمع «إبداع برج العرب» يساهم في مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

المال - خاص 11:05 ص, الثلاثاء, 26 يناير 21

مشرعون فى الاتحاد الأوروبى يدعون رؤساء أبل وأمازون وفيسبوك وجوجل لجلسة استماع أول فبراير

خالد بدر الدين 6:46 ص, الثلاثاء, 26 يناير 21

قانون «المعاملات الإلكترونية» سيضع تعريفا لمفهوم «الهوية الرقمية»

ياسمين فواز 6:36 ص, الثلاثاء, 26 يناير 21

5.7 % نموا فى واردات الهواتف خلال 10 شهور

أحمد عوض 6:29 ص, الثلاثاء, 26 يناير 21