5 نصائح ذهبية قبل الاستثمار في العملات المشفرة

يجب أن يعلم الأشخاص الداخلين حديثا إلى عالم العملات المشفرة أنهم قد يفقدون كل استثماراتهم، ومن ثم فعليهم توخي الحيطة والحذر. وغالبا لا يحقق معظم الأفراد أرباحا من تعاملاتهم الأولى في العملات المشفرة.

فيما قد يكون الاستثمار في العملات المشفرة مجزيا للغاية من الناحية المالية، إلا أن هناك بعض المشكلات التي يجب على المتداول أو المستثمر الجديد التركيز عليها قبل اقتحام تلك الصناعة المزدهرة ولكن المتقلبة باستمرار.

وتستثمر مجموعة متنوعة ومتزايدة من الأشخاص بشكل أعمى في العملات المشفرة بعد رؤية قصص النجاح أو الاستماع إلى صديق أو أحد أفراد الأسرة يحقق إنجازا كبيرا في هذه السوق، وهو ما قد يعرضها في بعض الأحيان لخسائر فادحة.

وبناء عليه فإنك إذا كنت ترغب في الاستثمار في العملات المشفرة ، فإليك 5 نصائح يجب التفكير فيها مسبقا، حسبما ذكر موقع “كريبتو نيوز بي تي سي” المتخصص في العملات المشفرة.

1- اجعل حجم استثماراتك دائما أكبر من خسائرك المحتملة



يجب أن يعلم الأشخاص الداخلين حديثا إلى عالم العملات المشفرة أنهم قد يفقدون كل استثماراتهم، ومن ثم فعليهم توخي الحيطة والحذر. وغالبا لا يحقق معظم الأفراد أرباحا من تعاملاتهم الأولى في العملات المشفرة.

لكن ليست تلك هي القاعدة السائدة. وقد يكون السوق مضطربا للغاية وهناك العديد من المشكلات التي يجب التفكير فيها ، ويتم اكتشاف الكثير منها أثناء التداول (الشراء والبيع). ربما يمكنك فحص الرسوم البيانية والتطورات التي تشهدها السوق أولا بأول ، ولكن لا شيء يقارن بما يحدث عندما يكون لديك أموال فعلية في يدك.

2- قم بإجراء تحليلك الشخصي

لا توجد ندرة في الخبراء الاستشاريين في مجال العملات المشفرة والمعلمين الماليين عبر الإنترنت الذين يعلن كل منهم عن امتلاكه لمكونات وعناصر النجاح الرئيسية.

اعتمد على نفسك، ولا تصدق بأي حال من الأحوال شخصا آخر يتعلق باستثمار أموالك ، خاصةً شخصًا ليس مستشارًا نقديًا معتمدا. تجني هذه الشخصيات أموالها من خلال الترويج للمعلومات، وبمجرد حصولهم على تلك الأموال، فقد لا يهتمون كثيرا بما إذا كنت ستنجح أم لا.

في كل مرة، قم بإجراء تحليلك الشخصي واتخذ العناية الواجبة قبل الاستثمار، خاصةً إذا كانت عملة جديدة تماما. ويمكنك أيضا أن تشاهد بعض الأفلام التعليمية على موقع “يوتيوب” حول هذا الموضوع. وبينما ترى مدى وضوح ذلك، يمكنك أن تكون أكثر حرصًا فيما يتعلق بالبحث عن استثمارات محتملة في العملات المشفرة.

3- استثمر بعناية



من الضروري الاستثمار بعناية لتجنب أي مخاطر في البداية. وكمتداول جديد، يجب عليك أولاً تعلم المزيد عن العمليات والأساليب الضرورية، وبعد ذلك يمكنك البدء في التداول والاستثمار في البورصات المختلفة.

وتذكر أولاً أنه يجب عليك اختيار التداول في الصفقات السريعة والسهلة، لبناء الثقة في المرحلة الأولية وتجنب المخاطر الأولية.

4 – الاستعداد لتقلب الأسعار

لا شيء ثابت في سوق تداول العُملات المشفرة، لذا يجب عليك أن تكون مستعداً لتقلب الأسعار في أي لحظة ومعرفة متى يجب عليك الشراء أو البيع.

ففي أي يوم يمكن أن يرتفع السوق عاليا بينما يكون منخفضاً في يوم آخر. لذا كن دائماً على دراية بالتقلبات وإمكانية التنبؤ بهذه الظروف.

5- حماية المفاتيح الخاصة بك

تلك هي النصيحة الأهم التي يجب عليك الإنصات إليها قبل دخولك عالم العملات المشفرة. فمن المفيد جدا حماية المفتاح الخاص بك. فهو يمثل الطريقة الوحيدة لإدخال عملتك المشفرة، وعندما تفقد مفاتيحك، لا توجد طريقة آخرى لإدخالها. وعلى نفس القدر من الأهمية ثمة حقيقة أن أي شخص يمكنه الدخول وسرقة العملة المشفرة الخاصة بك إذا كان لديه “العبارة الرئيسية” الخاصة بك.

لا تقم بأي حال من الأحوال ببيع تلك العبارة – دالة رياضية- في جهاز الكمبيوتر الخاص بك ولا تتركها لأحد كائنا من كان. حاول حفظ عبارتك واكتبها واحتفظ بها مغلقة.