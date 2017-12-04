5 نصائح حول كيفية جذب وتمكين وإلهام فريق العمل الأنسب

ما الذي يتطلبه إنشاء الفريق قوي ومناسب لمشروعك؟ نقدم لكم فيما يلي خمسة تقنيات استخدمناها في تويتر، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو في جميع أنحاء العالم، لتوظيف الأشخاص المناسبين في الشركة، ومن ثم تحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم. ١. #لا_تتعجل عند التوظيف عند القيام بأي عملية تجارية، يميل ا

ما الذي يتطلبه إنشاء الفريق قوي ومناسب لمشروعك؟ نقدم لكم فيما يلي خمسة تقنيات استخدمناها في تويتر، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو في جميع أنحاء العالم، لتوظيف الأشخاص المناسبين في الشركة، ومن ثم تحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم.

١. #لا_تتعجل عند التوظيف

عند القيام بأي عملية تجارية، يميل القادة إلى توظيف مجموعة كبيرة من المواهب خلال فترة زمنية قصيرة. وينبع هذا عادةً من الافتراض بأن التوظيف الزائد سيخلق إحساساً زائفاً بالنجاح، وبالتالي إرضاء المساهمين في الشركة. ومع ذلك، فإن النهج المثالي في هذا السيناريو سيكون لتحليل متطلبات العمل قبل اتخاذ أي قرارات توظيف قصيرة الأمد. وعلى المدى الطويل، فإن السؤال الأكثر صلة بهذا الموضوع هو: هل ستتأثر الأعمال التجارية بالتأخير في توظيف الشخص المناسب، أو عن طريق استثمار الموارد في تدريب الموظفين أصحاب الأداء المنخفض (وربما إعادة بدء عملية التوظيف للحصول على بديل)؟ ويكتسب ذلك أهمية خاصة في بداية المشروع عندما يحتاج الجميع إلى أن يكونوا مستقلين في العمل الذي يقدمونه. ويعد النهج المثالي هو العثور على عضو في فريق العمل الذي يجسد ثقافة الشركة، وينمو مع نمو أعمالها التجارية، كما أن يكون له تأثير يتجاوز الواجبات المنصوص عليها في هذا المنصب.

٢. السعي لتوظيف #وجهات_نظر_متنوعة

من المهم أن تعمل في شركة ملتزمة بتنويع فريق عملها أكثر. وإحدى القيم الأساسية التي تلتزم بها تويتر هي “السعي لوجهات نظر متنوعة”، ونطبّق ذلك من خلال توظيف مرشحين من خلفيات فريدة بتنوعها وخبراتها، ولكن من خلال الحفاظ على شرط أساسي هو توظيف مواهب عالية في كافة أقسام الشركة. يعمل في مكتبنا الإقليمي بدبي العديد من الجنسيات، ولكن التنوع يتجاوز مفهوم الجنسيات والجنس، حيث يأتي من خلال توظيف أشخاص من خلفيات وخبرات مختلفة، يساعد هؤلاء الأفراد في تشكيل ثقافة الشركة بوجهات نظر فريدة. من وجهة نظري الشخصية، تساهم بيئات العمل المتنوعة في تطويرك كقائد، فهذا يساعدك بالحصول على أقصى قدر من الفرص عبر البحث عن وجهات نظر مختلفة والتعلم من فريقك. وبالتالي، فإن الانفتاح على تنفيذ أفكار فريق العمل عند اتخاذ القرارات التجارية هو قيمة مضافة لك كقائد، وللأشخاص الذين ساهموا في صناعة هذه القرارات. هناك طريقة أخرى لدمج وجهات النظر المتنوعة وتكون أثناء عملية التوظيف، حيث يعد إشراك فريقك بأكبر قدر ممكن خلال عملية التوظيف والعمل مع قسم الموارد البشرية لوضع برامج الإحالة التي تحفز الموظفين على تقديم توصياتهم بالمرشحين.

٣. #بناء_الثقة

يجب على قائد الفريق كسب ثقتهم أولاً ليتمكن من تحفيزهم، بالإضافة إلى كونه ودود ويعامل جميع من في فريقه بشكل متساوٍ ويشجع على الحوار المفتوح وإبداء ردود الفعل. يتلخص الدرس المهم الذي تعلمته من أحد مدرائي في الآونة الأخيرة هو عدم إبراز السلطة خلال تفاعلك مع الأشخاص الذين تشرف عليهم بشكل مباشر، فهم يعرفون أنك تقود الفريق ولا تحتاج لأن تلعب دور “الرئيس” أو إخبارهم بأن وجهات نظرهم لا علاقة لها بالأعمال، فأنا أرى أن تمكين الفريق أمر مهم جداً. اعطي فريقك حرية إنجاز العمل، ولكن حافظ على تفحّصه بانتظام لمعرفة كيف يمكنك دعم فريقك، لا إدارته. هناك نهج آخر استفدت منه في تجربتي وهو زيادة عدد المرات التي أتفاعل فيها مع فريقي. والفكرة ببساطة هي التخطيط لأنواع مختلفة من التفاعل مع فريق العمل بناءً على الرسائل التي أحتاج إلى إيصالها لهم. فعلى سبيل المثال، إحدى أولوياتي المطلقة كل أسبوع هي عقد اجتماعات فردية مع الأشخاص الذين أشرف عليهم مباشرة والقيادات الوظيفية.

بالإضافة إلى ذلك، يجتمع الفريق كل يوم خميس في نهاية الدوام الرسمي للمشاركة في تقليد (Tea Time) “وقت_الشاي”. على الصعيد العالمي، نتبع هذا التقليد في مقر تويتر بسان فرانسيسكو، حيث يناقش الموظفون مجموعة من المواضيع مثل تحديثات الفريق وأخبار الأعمال وآخر الأخبار الشخصية داخل فريق العمل. تبني هذه البيئة الودية الثقة بين جميع العاملين، ما يسهل عليهم فهم مدى أهمية عملهم ولماذا يفعلون ذلك.

٤. #الطيور_على_أشكالها_تقع

يعطي أيضاً تقليد “وقت الشاي” جميع أعضاء الفريق فرصة الشعور بأنهم جزء من العمل ونجاحه وتأثيره. من المهم أن تزود فريقك برؤية واضحة حول الطريق الذي ستسلكه لقيادة الشركة للنجاح. فمن المهم لأعضاء الفريق و خاصة الأقل رتبة أن يطّلعوا على الصورة الأكبر قدر الإمكان، وأن يخبروا الجميع أنهم يشغلون منصباً هاماً في الشركة، مهما كان هذا المنصب. على سبيل المثال: قد يعتقد شخص ما أن منصب خدمة عملاء تويتر يتمثل ببيع الإعلانات فقط، لكن هذا سيكون إجحاف بحقهم. فما يهم حقاً هو أن تكون الإيرادات التي حققها فريق واحد كافية للحفاظ على عمليات منصة المستهلك، وبالتالي إيصال صوته لأكثر من 330 مليون مستخدم حول العالم. وهناك طريقة رائعة لتحفيز فريق العمل، وهي تخصيص بعض الوقت للاحتفال بالنجاحات والاستثمار في اللحظات الخاصة، فغداء مع الفريق في نهاية الأسبوع وحده ليس كافياً. إحدى أفضل النصائح التي تلقيتها هي أن القيام بعمل جيد لا يكفي، يجب أن يتم إخبار الآخرين عن هذا الموضوع. ويمكنك إنشاء ذكريات جيدة من خلال تقديم جهد إضافي، والأهم من ذلك، بناء علاقات أقوى بين الزملاء.

٥. الإلهام عبر #احترام بعضنا البعض

عندما يتم التعاقد مع فريق كفء ومتحمس فعادة ما يكون إلهامهم هو المهمة الأسهل، ويكون هذا كنتيجة لمعرفتك حول كيفية التصرف كقائد. أقدم لك ثلاثة اقتراحات نجحت بتقديم نتائج جيدة بالنسبة لي، بالإضافة إلى بعض القادة الذين ألهموني على مدى السنوات الـ 12 الماضية. أولاً: ابدأ دائما بالاستماع، أفضل طريقة لتنمية وتطوير فريقك هي التعرف عليهم وعلى ما يريدون وكيف يشعرون.

ومن أجل القيام بذلك، عليك فقط أن تبدأ بالحديث معهم. وهذا الأمر يعد جيداً جداً بشكل خاص في بداية علاقة العمل. ثانياً: قبول فكرة أن هدفك النهائي كقائد غير محبب بالنسبة لهم، بل عليك أن تساعدهم على النمو والتطور في الوقت الذي تؤدي ما هو مناسب للعمل. وهذا يعني في بعض الحالات اضطرارك إلى نقل بعض الأخبار السيئة وإدارة التوقعات واتخاذ القرارات التي لا تحظى بشعبية والتي قد تؤثر على بعض زملائك في الفريق بشكل سلبي. إنه أمرٌ صعب، ولكن من الضروري أن يتعرف الفريق على حساسية قراراتك على المدى الطويل. وكنتيجة لهذا، يمكنك أن تكسب احترامهم والقدرة على إلهامهم. ثالثاً: كن على يقين بأنك كقائد فأنت قادر على وضع المعايير وأن ينظر فريقك إليك كمثال يحتذى به. يعد فريقك انعكاس لشخصيتك، فإذا كنت حاسماً ولا تنقاد نحو عاطفتك سيتصرفون على نحو مماثل، ولكن إذا كنت ملهماً لهم ومصدراً للإيجابية فإنهم سيقدمون إمكانات لا حدود لها.

بنجامين أمبين – مدير قسم الإيرادات في شركة تويتر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا