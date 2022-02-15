5 منظمات عالمية في النقل البحري والصناعة تؤسس تحالفا لتوحيد رقمنة التجارة الدولية

أعلنت 5 منظمات عالمية تعمل في نشاط النقل والتجارة العالمية اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء تحالف فيما بينها بهدف توحيد رقمنة التجارة الدولية.

ويتشكل التحالف من كل من منظمة البيمكو ” BIMCO ” والتي تعد أهم اتحاد شحن دولي في العالم، ومنظمة الفياتا ( FIATA ) والتي تعرف بالاتحاد الدولي لرابطة وكلاء الشحن، و غرفة التجارة الدولية ( ICC ) ، بالاضافة إلى وجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ( SWIFT ) و DCSA والمتخصصة في التجارة الالكترونية العالمية.

واتفقت المنظمات الخمسة على تأسيس هذا التحالف منذ نهاية العام الماضي 2021 ، ليتم تأسيس كيان جديد تحت مسمى FIT Alliance ، والذي يعتزم تسهيل قبول واعتماد سندات الشحن الإلكترونية (eBL) في جميع أنحاء الصناعة، بما في ذلك من قبل البنوك والهيئات التنظيمية وشركات التأمين.

كما سيتم التعاون فيما بين تلك المنظمات العالمية لتطوير وتبادل عمليات البيانات المشتركة والقابلة للتشغيل البيني والظروف التشريعية عبر مجتمع الشحن الأوسع، بهدف تسريع الرقمنة التجارية، مما يجعل الشحن الشامل أكثر كفاءة وأكثر وضوحًا وأمانا للجميع.

من جانبها أكدت مجموعة msc للشحن البحري على ترحيبها بتلك الخطوة التي ستعمل على تسريع العملية التجارية البحرية، موضحة أن الرحلة البحرية وصول البضائع فقط بل لابد من النظر إلى المزيد من التسهيلات في سلسلة التوريد بأكملها .

وقال ديفيد لوسلي ، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمنظمة BIMCO: “ستضيف رقمنة الوثائق لشحنات الحاويات قيمة للموردين الدوليين الذين يعتمدون على الشحن عبر القطاعات”.

بالإضافة إلى ذلك ، أشار ستيفان غرابر ، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ، إلى أن قابلية التشغيل البيني بين جميع الجهات الفاعلة في صناعة التجارة والنقل هي الأساس الرئيسي لتمكين التبادل السهل للبيانات وتبسيط عملية الشحن الشاملة لأعضائنا.

علق توماس باج ، الرئيس التنفيذي لمنظمة DCSA قائلاً: ” التحالف الجديد يمثل خدمات جديدة غير مسبوقة من أصحاب الشأن والبضائع مع الجهات الحكومية وشركات شركات التأمين، وذلك بالتعاون مع الشاحنين، موضحا أن الهجف الأساسي من الاتفاق يتركز توحيد جميع وثائق شحن الحاويات من خلال مبادرة التوثيق الإلكتروني الخاصة بنا.”