5 منافذ وسيارات متنقلة لبيع اللحوم ببورسعيد

بورسعيد- أماني العزازي أكد الدكتور أمجد يونس، مدير مجزر بورسعيد الآلي، أن مشروع تربية الماشية بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، نجح فى توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة؛ للحيلولة دون ارتفاع الأسعار بالأسواق، لافتًا إلى أن اللحوم التى تم طرحها بالعديد من المنافذ التابعة للمحافظة يتم استيرادها

بورسعيد- أماني العزازي

أكد الدكتور أمجد يونس، مدير مجزر بورسعيد الآلي، أن مشروع تربية الماشية بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، نجح فى توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة؛ للحيلولة دون ارتفاع الأسعار بالأسواق، لافتًا إلى أن اللحوم التى تم طرحها بالعديد من المنافذ التابعة للمحافظة يتم استيرادها حية من الخارج تحت إشراف وزارة الزراعة، وتتم تربيتها ورعايتها بمقر مشروع تربية الماشية بالقابوطى، وتباع بسعر 90 جنيهًا للكيلو “المشفي” للمستهلك.





ورصدت المحافظة عدة منافذ لبيع اللحوم شملت 5 منافذ، فضلًا عن سيارات متنقلة، ومنها: منفذ مدينة بورفؤاد بجوار السوق- منفذ النصر بجوار قصر الثقافة- منفذ العرب أمام سوق السمك الجديد- سيارة ثلاجة بشارع ستالينجراد- حى الضواحى أمام الحي.

يُذكر أن المحافظة أعلنت على صفحتها الرسمية أرقام إدارات التموين المكلفة بالرقابة على الأسواق، وشدد المحافظ على تكثيف العناصر المتواجدة بغرف عمليات المديرية والإدارات لمتابعة الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين بالمديرية والإدارات، وهى:

ديوان عام المديرية 3225886- 3222649

إدارة تموين شرق بورسعيد 3321474

إدارة تموين وسط بورسعيد 3604177

إدارة تموين الضواحى 3672177

إدارة تموين غرب 3611806

إدارة تموين بورفؤاد 3422390

وأكدت المحافظة من خلال صفحتها الرسمية استقبال شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بإزالة أسباب الشكوى، بالتنسيق مع حملات مفتشي الرقابة التموينية والتجارية المتواجدة ميدانيًّا.