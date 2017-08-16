5 مليار جنيه زيادة في مبالغ تأمين الممتلكات بسبب التعويم

مروة عبد النبي:زادت مبالغ التأمين بقطاع التأمين على الممتلكات بالسوق المصرية 5 مليارات جنيه دفعة واحدة كردة فعل لقرار تحرير الصرف "التعويم" من البنك المركزى 3 نوفمبر خلال الـ5 شهور الاولى من العام الجارى حيث ارتفعت مبالغ التأمين من 6.1 مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه لتغير القيمة السوقية للشئ م

مروة عبد النبي:

زادت مبالغ التأمين بقطاع التأمين على الممتلكات بالسوق المصرية 5 مليارات جنيه دفعة واحدة كردة فعل لقرار تحرير الصرف “التعويم” من البنك المركزى 3 نوفمبر خلال الـ5 شهور الاولى من العام الجارى حيث ارتفعت مبالغ التأمين من 6.1 مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه لتغير القيمة السوقية للشئ موضوع التأمين مما ترتب عليه زيادة الأقساط بنسبة كبيرة.

وأوضح التقرير الشهرى للهيئة ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات إلى 5.2 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 85% خلال نفس الفترة.

وأظهر التقرير ارتفاعآ ضخما فى حجم النمو فى الأقساط المجددة بنسبة 95% خلال الـ5 شهور الاولى من العام الجارى حيث بلغت الأقساط المجددة فى الفترة من اول يناير وحتى نهاية مايو الماضى 2.6 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وارتفعت الأقساط الجديدة بنسبة 76% حيث بلغت خلال الخمس شهور الاولى من العام الجارى 2.6 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2016.

وسجل عدد وثائق التأمين على الممتلكات خلال فترة المقارنة ارتفاع فى عدد الوثائق إلى 2.8 مليون وثيقة مقابل 2.6 مليون وثيقة بنسبة زيادة 4.8 %.

ورصد التقرير نموا ملحوظا فى عدد وثائق الممتلكات المجددة والتى بلغت 969الف وثيقة مقابل 844 الف وثيقة بنسبة نمو 14.8%.

