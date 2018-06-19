5 مليارات زيادة فى مخصصات الخبز المدعم بعد «تحريك» الوقود

محمد مجدى علمت «المال» من مصادر بوزارة التموين، أن الحكومة ستتحمل نحو5 مليارات جنيه إضافية فى إنتاج الخبز المدعم بعد رفع أسعار الوقود، لتصل التكلفة الإجمالية إلى نحو60 مليارا، بدلاً من 55 مليارا، لإنتاج 100 مليار و375 مليون رغيف سنويا. وكان د.على المصيلحى، وزير التموين والتجا

محمد مجدى

علمت «المال» من مصادر بوزارة التموين، أن الحكومة ستتحمل نحو5 مليارات جنيه إضافية فى إنتاج الخبز المدعم بعد رفع أسعار الوقود، لتصل التكلفة الإجمالية إلى نحو60 مليارا، بدلاً من 55 مليارا، لإنتاج 100 مليار و375 مليون رغيف سنويا.

وكان د.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء، على أن تتحمل «التموين« فرق سعر السولار والغاز لأصحاب المخابز، موضحا أن %80 من المخابز تعمل بالسولار والباقى بالغاز، حتى يظل سعر الرغيف المدعم 5 قروش، وهوما اعتادت عليه الحكومة خلال زيادة سعر الوقود على مدار الفترات الماضية، بهدف استمرار دعم رغيف الخبز.

يذكر أن إجمالى تكلفة إنتاج الخبز قبل زيادة أسعار الوقود الأخيرة، يصل إلى 60 قرشا للرغيف، تتحمل الحكومة 55 قرشا منها، بينما يتحمل المستفيد من البطاقات التموينية 5 قروش فقط، وتحصل المخابز البلدية على نحو14.5 قرش من إجمالى التكلفة عن كل رغيف كهامش ربح عن الإنتاج والبيع للمستهلكين، بما يوازى 180 جنيها فى الجوال – الذى ينتج 1250 رغيفا.

وأشارت المصادر إلى أن زيادة أسعار الوقود سترفع تكلفة إنتاج الرغيف بنحو5 قروش، لتصل إلى 65 قرشا للرغيف.

ورفعت الحكومة السبت الماضى، أسعار المشتقات البترولية بنسب تراوحت بين %17.4 و%66.6، بهدف تقليص عجز المدفوعات فى الموازنة العامة للدولة، واستكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وارتفع سعر لتر بنزين 80 والسولار من 3.65 جنيه، إلى 5.5 ، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلًا من 5 ، وبنزين 95 سجل 7.75 جنيه، مقابل 6.6 ، وسعر المتر المكعب للغاز الطبيعى للسيارات 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وقال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة مخابز المنيا لـ«المال»، إن «التموين» وافقت أمس على زيادة هامش ربح ( مقابل إنتاج جوال الدقيق المدعم للمخابز ) لتصل إلى 200 جنيه بدلا من 180.

وأشار إلى أن هذه الزيادة غير مرضية وليست كافية للمخابز فى ظل ارتفاع مدخلات الصناعة بشكل عام، مثل الكهرباء والمياه وأجور العمالة والنخالة والخميرة، وغيرها من المدخلات، لافتا إلى أن التكلفة العادلة للجوال يجب ألا تقل عن 240 جنيها.

ويبلغ عدد المخابز البلدية نحو 28 ألفًا على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن المخبز يحصل من الحكومة على 180 جنيهًا ارتفعت إلى 200 نظير كل جوال دقيق يتم إنتاجه لصالح بطاقات الخبز المدعم، تحت مسمى «تكلفة إنتاج جوال الدقيق»، بينما يحصل على مبلغ آخر كهامش ربح عن كل رغيف خبز مدعم يتم بيعه للمواطنين، بنحو15 قرشًا عن كل رغيف.