5 مليارات دولار دخلت البنوك من الصين بعد اتفاق تبادل العملات

كتبت ـ سمر السيد: قال هانج بينج، المستشار التجارى للسفارة الصينية بالقاهرة، إن البنوك التجارية الصينية ادخلت نحو 5 مليار دولار فى القطاع المصرفى المصرى، الأمر الذى سيساهم فى تعزيز التعاون الثنائى وخاصة على المستوى الاقتصادى. جاء ذلك فى كلمته بالندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المص



كتبت ـ سمر السيد:

قال هانج بينج، المستشار التجارى للسفارة الصينية بالقاهرة، إن البنوك التجارية الصينية ادخلت نحو 5 مليار دولار فى القطاع المصرفى المصرى، الأمر الذى سيساهم فى تعزيز التعاون الثنائى وخاصة على المستوى الاقتصادى.

جاء ذلك فى كلمته بالندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين أمس عن تأثير استخدام «اليوان” كعملة فى سلة العملات الدولية على مجالات التعاون الاقتصادى المصرى الصينى، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية خاصة بالمجال الاقتصادى تطورت للأفضل خاصةً بعد الزيارات المتبادلة لرئيسى البلدين.

وكان البنك المركزى المصرى، أعلن فى ديسمبر من العام الماضى 2016، إبرام اتفاقية لمبادلة العملات مع المركزى الصينى، بمبلغ 18 مليار يوان، تعادل 2،6 مليار دولار، مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى لمدة 3 سنوات، عقب ذلك تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين بعض البنوك المصرية ونظيرتها الصينية للحصول على تمويلات بالدولار، فحصل بنك مصر على ضمانات بقيمة 500 مليون دولار من شركة ضمان الصادرات الصينية Sinosure لتمويل المشروعات التى تسهم فيها شركات صينية.

كما حصل بالبنك على قرض بنفس القيمة من البنك الصناعى التجارى الصينيIndustrial & Commercial Bank of China، يتفاوض للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار من بنك التنمية الصينى، الذى وقع ايضا على تمويل بقيمة 50 مليون دولار مع بنك الشركة المصرفية SAIB.

وأكد هانج بينج أن الوضع تغير بشدة للأفضل عقب قرار البنك المركزى المصرى لتعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وتوصل الحكومة لاتفاق للحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات ولم يعد هناك أى نقص فى العملة الأجنبية.

وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الروابط الثنائية مع الصين فى شتى المجالات، مضيفاً أن الاتفاق الموقع بين البنكين المركزيين للدولتين لمبادلة العملات العام الماضى له تأثير هام لتنمية التجارة المشتركة علاوةً على تشجيع السياحة الصينة الوافدة.