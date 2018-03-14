5 مليارات جنيه من الصندوق الكويتى لتمويل مشروعات سيناء والسكك الحديدية

- البدر: ملتزمون بدعم مصر - سحر نصر: نتحرك لدعم تنمية أرض الفيروز من خلال الصناديق العربية - تهيئة البنية الأساسية لاستقبال الاستثمارات أحمد عاشور وقعت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس 5 اتفاقيات مع د.عبد الوهاب البدر،…

– البدر: ملتزمون بدعم مصر

– سحر نصر: نتحرك لدعم تنمية أرض الفيروز من خلال الصناديق العربية

– تهيئة البنية الأساسية لاستقبال الاستثمارات

أحمد عاشور

وقعت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس 5 اتفاقيات مع د.عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية، بقيمة 86.1 مليون دينار كويتى، ما يعادل 5 مليارات جنيه فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بحضور غدير حجازى، مساعدة الوزيرة.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى نحو 60 مليون دينار كويتى، للمساهمة فى تمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء حسب بيان صادر عن الوزارة، وخطة الدولة لتهيئة البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق فى تلك المنطقة الحيوية، وتبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتى، مخصصة للمساهمة فى تمويل مشروع طريق عرضى 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بهدف تحسين حركة النقل.

وتهدف المشروعات إلى تنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصاديا، وسيستفيد منهما حوالى 32 ألف نسمة من أهالى سيناء، ويستفيد من المشروع الأول حوالى 24.2 ألف نسمة فى عدة مناطق أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة، بينما سيسهم المشروع الثانى فى إفادة 7.6 آلاف نسمة تقريبا فى عدة مناطق أهمها مدينة نخل وقرية النقب، بالإضافة إلى العدد الكبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع من غير سكان سيناء.

والاتفاقية الثالثة عبارة عن منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتى، لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الإستراتيجية التابع لمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، لبناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومى، بإنشاء وحدات توثيق معرفى بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق بها، وتكون النواة المركزية هى وحدة الوثائق الإستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ودراسة وتوثيق أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة فى الحياة المصرية فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الرابعة 100 ألف دينار كويتى، وهى منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور فى مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة إنتاجية للتمور فى العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية فى الزراعة، وإدخال تكنولوجيا للتصنيع من خلال إنتاج صناعات مستحدثة، وخلق مواقع إنتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.

وفى إطار الاستفادة من فائض تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد، تم توقيع تعديل هذا الاتفاق للاستفادة من نحو 7 ملايين دينار كويتى، ما يعادل 409 ملايين جنيه فى إطار دعم قطاع النقل وتحديث أسطول القطارات والمساهمة فى تمويل 100 جرار جديد للهيئة سكك حديد مصر، مما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن.

وقالت سحر نصر، إنه تم الاتفاق على دعم المياه فى سيناء، موضحة أنه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتحرك الوزارة لدعم مشروع تنمية سيناء، وحدث تفاوض مع الصناديق العربية لدعم هذه المنطقة من أجل تنمية سيناء وتحسين شبكات الربط والطرق فى هذه المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود التنموية تسير فى سيناء بشكل منتظم، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالى سيناء، بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة، وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية الأساسية لاستقبال الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سيساهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء، وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة إلى تحسين مستويات الدخل فى تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية مهمة.

وأشارت إلى أنها ركزت على أن يكون لهذه المشروعات أكبر أثر تنموى واجتماعى على المواطنين فى شبه جزيرة سيناء، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى للتكيف مع الانطلاقة التنموية التى تشهدها الدولة بصفة عامة، وشبه جزيرة سيناء على وجه التحديد خلال الفترة الحالية.

وأكدت وجود تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات فى سيناء، مشيرة إلى أن من ضمن القطاعات التى تحرص الوزارة على دعمها هى قطاع النقل وتعظيم المكون المحلى.

وقال «البدر» إن الصندوق حريص على دعم مصر، خاصة مشروع تنمية سيناء، فى إطار دعم المؤسسات العربية لهذا المشروع، والتزام الصندوق بدعمه، موضحا أن هناك عددا من المشروعات الجديدة الجارى الاتفاق عليها، وتوقيعها قريبا، مشيرا إلى أن الصندوق قام بتمويل نحو 45 مشروعا فى مصر فى مجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى، بنحو 2.8 مليار دولار إضافة إلى منح ودعم فنى بنحو 13.5 مليون دولار.