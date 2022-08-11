5 مليارات جنيه علاوة للحكومة من صفقات «السيادى السعودى»

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن صفقات استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى على حصص بأربع شركات مدرجة فى البورصة المصرية تضمنت علاوة بقيمة 5 مليارات جنيه.

يُذكر أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى اشترت أمس حصصًا بشركات «أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية»، و«مصر لإنتاج الأسمدة»، و«الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، و«إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية.

وأظهرت بيانات البورصة، أن إجمالى قيمة التداول على الأسهم بجلسة أمس الثلاثاء سجل نحو 21.3 مليار جنيه، بينما تم الإعلان عن قيمة صفقات الصندوق السعودى بـ 24.8 مليار.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن قيمة الصفقات المنفذة -دون العلاوة- بلغت نحو 19.908 مليار جنيه، وبإضافة %25 علاوة على أسعار أسهم شركات الصفقة، يصل الإجمالى إلى 24.8 مليار.

وأشارت إلى أن قيمة شراء %20 من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات سجلت 2.416 مليار جنيه، فيما قدرت العلاوة بنحو 604 ملايين جنيه، أما قيمة %19.8 من أسهم «أبوقير» فسجلت 5.817 مليار، إلى جانب علاوة 1.454 مليار.

وتابعت أن شراء %25 من أسهم موبكو كان بقيمة 5.676 مليار جنيه وعلاوة بلغت 1.423 مليار، فى حين سجلت قيمة صفقة شراء %24.9 من إى فاينانس نحو 5.999 مليار جنيه بعلاوة 1.499 مليار.

وأفصحت المصادر أن تنفيذ عملية الاستحواذ تم أمس الأربعاء على أسعار أقل من إغلاق جلسة الثلاثاء –الأخيرة قبل تنفيذ الصفقة- إذ نفذت بسعر 99.11 جنيه لسهم موبكو بنسبة انخفاض %6.4 و23.26 جنيه لسهم «أبوقير» بانخفاض %2.5 بينما تم التنفيذ بسعر 12.98 جنيه لسهم «إى فاينانس» بانخفاض %18.9 وأخيرًا 8.11 جنيه لسهم «الإسكندرية لتداول الحاويات» بتراجع %13.9 عن إغلاق الثلاثاء.

◗❙19.908 مليار قيمة صفقات المملكة على شاشة البورصة