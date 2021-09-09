5 مليارات جنيه تعاقدات تجارية لمعرض مصر الدولي للصحة «إيجي هيلث»

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة “إيجي هيلث”، والذي يعد أكبر معرض طبي في مصر وأفريقيا، واستمرت فعالياته علي مدار 3 أيام، بحضور 460 شركة عالمية ومحلية، برعاية مجلس الوزراء ومشاركة القوات المسلحة ممثلة في إدارة الخدمات الطبية والأكاديمية الطبية العسكرية وهيئة الرعاية الصحية.

وقال محمد كامل، رئيس شركة سباين ميديكال المنظمة للمعرض، في بيان اليوم، إن الشركات العالمية والمحلية المشاركة في المعرض نجحت علي مدار الأيام الثلاثة من تحقيق تعاقدات تجارية وتصديرية تقترب من 5 مليارات جنيه.

وأكد أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من جانب الوكلاء والتجار والموردين والأطباء وشركات المعامل وبنوك الدم وشركات مراكز الاشعة، موضحا ان عدد الزائرين سجل نحو 23 الف زائر علي مدار أيام المعرض.

ومن الجدير بالذكر انه تم افتتاح المعرض والمؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور حازم خميس رئيس المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات “النادو”.

وأكد كامل أنه تم الاتفاق علي تدشين اتحاد أفريقي لاطباء الأسنان، بالتنسيق مع نقابة أطباء الأسنان المصرية، مشيرا إلي ترحيب نحو 10 دول إفريقية حتي الآن علي إنشاء هذا الكيان ومنها السودان وليبيا والسنغال وبنين وتشاد وتنزانيا.

وأوضح كامل أهمية انعقاد مؤتمر ومعرض إيجي هيلث الدولي في تلبية احتياجات السوق المصرية والإفريقية من المستلزمات الطبية وأجهزة المعامل وبنوك الدم، لافتا إلي مساهمة المعرض في جذب استثمارات أجنبية جديدة مستفيدة من الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي تمنحها الدولة لتنشيط ضخ رؤوس الأموال الأجنبية في مصر.

يشار إلي أن مؤتمر ومعرض”إيجي هيلث” حصل على عدد من شهادات الاعتماد الدولية منها ، AACC و ACHI ، مما يعد دليلاً على قوة وتأثير المؤتمر الذي يعد أهم وأكبر مؤتمر طبي في مصر وأفريقيا.

وأوضح الدكتور ماهر بيومي مدير عام شركة ميد كير للمستلزمات الطبية أن معرض إيجي هيلث حقق نجاحا كبيرا علي مدار الدورات الثلاثة في اجتذاب أهم وأكبر الشركات العالمية العاملة في المجال الطبي، والذي ارتفع عددهم الي نحو 460 شركة هذه الدورة.

وأشار إلي أنه ملتقي هام جدا لاستعراض أهم وأحدث تكنولوجيا الطب والصحة في العالم، فضلا عن مساهمته في تمكين الشركات من إبرام التعاقدات والصفقات التجارية للسوق المصرية والإفريقية؛ خاصة أن مصر بوابة مهمة للقارة السمراء.

وقال الدكتور إسلام كامل عضو شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، رئيس شركة كيور جروب للمستلزمات الطبية إن مؤتمر إيجي هيلث أصبح له تواجد قوي علي خريطة المؤتمرات والمعارض الدولية.

وأشار إلي الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها الأطباء المصريون ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة في مجالات الصحة المستلزمات الطبية.

وأوضح المهندس أيمن رضا مدير مبيعات شركة أورثو كلينيكال الأمريكية، أن المعرض يجذب بقوة الشركات العالمية لعرض منتجاتها، خاصة أن السوق المصرية تعد مقصدا طبيا كبيرا لارتفاع الكثافة السكانية، فضلا عن أنها بوابة مهمة للقارة الإفريقية.

وأشار إلي أن مصر تتمتع بمناخ استمثاري جيد واستقرار سياسي واقتصادي ما يجعلها قِبلة تتجه إليها الشركات الأجنبية لضخ استثماراتها بها.

وشهد معرض ومؤتمر إيجي هيلث تكريم عدد من الرموز والشخصيات الرائدة في القطاع الصحي أبرزهم الدكتور عمرو هلال نائب رئيس المؤتمر، الدكتورة نرمين الدسوقي أستاذ الباثولوجية الإكلينيكية بكلية طب القصر العيني، ورئيس بنك دم القصر العيني، كما تم تكريم الدكتور وسيم السيسى عالم المصريات، وأيضا تكريم أسرة الراحلة الدكتورة فرحة الشناوي، وكذلك أسرة الراحل الدكتور إيهاب سراج من شهداء الطاقم الطبي بسبب الإصابة بفيروس كورونا .