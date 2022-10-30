5 مليارات جنيه استثمارات «بيتي» للصناعات الغذائية في مصر

ضخت شركة “بيتي” للصناعات الغذائية، 5 مليارات جنيه استثمارات مباشرة في السوق المصرية منذ إنطلاق أعمالها في عام ١٩٩٨.

وقال مارك وايلي الرئيس التنفيذي لشركة “بيتي” للصناعات الغذائية، خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة اليوم، أن حجم الاستثمارات التي تضخها بيتي سنويا يفوق الـ ٢٢٠ مليون جنيه سنويا، مع مراعاة معايير الجودة العالمية في كافة المنتجات.

وأكد أن السوق المصرية تمتلك مقومات كبيرة وواعدة، تجعلها من أهم أسواق المنطقة، لافتا أن الشركة منذ انطلاق أعمالها في مصر وعلى مدار ما يقترب من ربع قرن من الزمان، نجحت في أن تصبح واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال صناعة الألبان والعصائر ومنتجات الزبادي وكريمة المطبخ والخفق.

ووضعت الشركة خطة متكاملة مبنية على أسس علمية ودراسات متخصصة لدعم وتطوير صناعة الالبان في مصر بما يلبي احتياجات السوق داخلها وطلبات التصدير الخارجية.