5 مليارات جنيه استثمارات «المتجددة» خلال العام المالى المقبل

تخطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لضخ 5 مليارات جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل (2020-2021)، عبر مواردها الذاتية وعدد من القروض الأجنبية.

كشف محمد الخياط، الرئيس التنفيذى للهيئة لـ»المال»، عن أن الهيئة ستضخ تلك الاستثمارات من أجل تنفيذ مشروعين لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية والرياح بقدرات تصل إلى 300 ميجاوات.

أضاف الخياط أن المشروع الأول يتضمن إنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات فازت بتنفيذها شركة «فيستاس» الدنماركية، بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر بعد منافسة مع تحالف سيمنس – جاميسا، وعرض من شركة سنفيون الألمانية.

لفت إلى أن الهيئة تتفاوض حالياً مع الشركة الفائزة لوضع بنود العقد ومناقشة خطة التنفيذ والبرنامج الزمنى لها، موضحا أن استثمارات المشروع تصل إلى 250 مليون يورو، ويتولى بنك التعمير الألمانى «KFW» » ترتيب القرض لتمويله بمشاركة عدة جهات أوروبية ويستغرق تنفيذ المشروع أكثر من عام.

يشار إلى أن إجمالى قدرات الطاقة المنتجة من محطات طاقة الرياح 1005 ميجاوات، منها محطة بقدرة 545 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، ومحطة رياح جبل الزيت1 بقدرة 200 ميجاوات.

لفت الخياط إلى أن المحطة الثانية تتضمن تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة التابعة لمحافظة السويس، وفازت بتنفيذها شركة B-Electric الألمانية بعد منافسة مع إحدى الشركات الصينية.

يصل إجمالى استثمارات المحطة إلى 50 مليون يورو، وتُمول عبر قروض ميسرة من بنك التعمير الألمانى KFW، فى إطار التعاون بين الهيئة والبنوك الألمانية الداعمة للمشروعات الخضراء.

من المخطط أن يسهم المشر وع فى إنتاج 90 مليون كيلووات/ساعة سنوياً، توفر 18 ألف طن بترول مكافئ، وتحد من انبعاث 50 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ والتشغيل نهاية العام.

ارتفع إنتاج مصر من الطاقة الشمسية نهاية 2019 إلى 2.4 مليار كيلووات/ ساعة، مقارنة مع 3 ملايين كيلووات/ ساعة فى 2018، بعد دخول مجمع بنبان- أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم – الخدمة بقدرة 1465 ميجاوات، واستثمارات 2 مليار دولار.

يُذكر أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة نهاية 2019 سجل 6000 ميجاوات، بزيادة قدرها 2000 ميجاوات، بما يعادل %11 من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر الذى بلغ 55 ألف ميجاوات.

تخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022، بواقع %12 لطاقة الرياح، و%6 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية.