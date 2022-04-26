5 مليارات جنيه إجمالى تمويلات البنوك لعملاء «إحلال السيارات»

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن البنوك المصرية المشاركة فى المبادرة مولت عمليات شراء المركبات الجديدة للمواطنين المشاركين بها عبر نظام التقسيط بحوالى 5 مليارات جنيه.

وأوضح عوض أن 31 بنكا شاركت فى تمويل العملاء الراغبين فى إحلال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة مجمعة محليًا تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين».

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن شركات السيارات المشاركة فى المبادرة تمكنت خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى الأسبوع الثالث من الشهر الحالى من تسليم حوالى 18 ألفًا و200 مركبة جديدة تعمل بالوقود المزدوج، مقسمة إلى 17 ألفًا و360 ملاكى وتاكسى، و840 ميكروباص.

ولفت عوض إلى أن «المالية» صرفت ما يقرب من 410 ملايين جنيه كحافز أخضر، لدعم المواطنين ضمن المبادرة، منذ دخولها حيز التنفيذ الفعلى فى أبريل من العام الماضى وحتى الآن، مع العلم أن الحافز الأخضر يعد بمثابة مقدمات للسيارات الجديدة تسددها الخزانة العامة للدولة للكيانات المشاركة فى المبادرة، نيابة عن الراغب فى إحلال مركبته القديمة والتى مر على إنتاجها 20 عامًا.

وتابع: ظلت شركة “نيسان إيجيبت موتورز” فى صدارة الشركات الأعلى تسليمًا للمركبات الجديدة ضمن مبادرة الإحلال منذ دخولها حيز التنفيذ، بعد أن وردت 6750 مركبة، بحصة %39 من إجمالى التسليمات، فيما جاءت “الأمل لتجميع وتصنيع السيارات”، منتج مركبات «لادا» و«بى واى دى» فى مصر، بالمركز الثانى بتسليمها 5600 مركبة، بنسبة %32.

وحصلت شيرى على المركز الثالث بإجمالى 2095 مركبة، بحصة %12، مقسمة إلى 1660 مركبة من طراز «تيجو 3»، والتابعة لفئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض SUV، و435 سيارة من طراز «أريزو 5»، فئة السيدان العائلية رباعية الأبواب.

أما المركز الرابع فجاء من نصيب «شيفروليه أوبترا»، والتى تمكنت من تسليم 1620 مركبة ضمن مبادرة الإحلال، بحصة تقدر بـ %9، فيما حلت «هيونداي» خامساً فى القائمة بإجمالى 1295 سيارة، بواقع %7 من الإجمالى.

وأشار المتحدث الرسمى بإسم مبادرة إحلال السيارات إلى أن ساحات التخريد الخمسة التابعة لمحافظات المرحلة الأولى استقبلت خلال الفترة الماضية حوالى 18 ألف سيارة قديمة، منها 16 ألفًا و500 مركبة ملاكى، و600 وحدة تابعة لفئة التاكسى، و840 ميكروباص.

وتابع: «بلغ إجمالى عدد المركبات فى ساحة تخريد القاهرة الكبرى 15 ألفًا و500 سيارة، أما الاسكندرية فسجلت 1650 مركبة، والسويس 290 وحدة، وساحة البحر الأحمر 260، وبورسعيد 300 مركبة».

وتطرق عوض إلى إجمالى الطلبات التى تنتظر موافقة البنوك المبدئية وتقدر بحوالى 2500 طلب، مقسمة بواقع 690 لدى «الأهلى المصرى»، و610 بنك مصر، و160 «قطر الوطنى QNB».

وتابع: أما بنك «الإسكان والتعمير» فبلغ إجمالى عدد الطلبات لديه بانتظار الموافقة 205، وبنك قناة السويس 120 طلبًا، و100 طلب ببنك التجارى الدولى، والباقى موزعة على باقى المصارف المشاركة.

وكشف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية عن أن إجمالى أعداد الطلبات، التى فى انتظار موافقة شركات السيارات، وتقدر بحوالى 10 آلاف طلب.