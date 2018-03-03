5 ملفات على طاولة اجتماع إسماعيل والمحافظين غدا

متابعات يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح غد الأحد اجتماع مجلس المحافظين بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والنقل، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة والخطط التنموية وسير العمل بالمشروعات القومية التي تنفذ حاليا بعدد من المحافظات.ومن المقرر أن يبحث الاجتما

متابعات

يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح غد الأحد اجتماع مجلس المحافظين بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والنقل، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة والخطط التنموية وسير العمل بالمشروعات القومية التي تنفذ حاليا بعدد من المحافظات.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع أيضا عدد من الموضوعات أبرزها إزالة التعديات على أراضي الدولة والإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية في عدد من المحافظات.

كما يبحث الاجتماع متابعة المحافظين لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد استجاب لطلب وزارة التنمية المحلية بوضع توقيت ثابت لعقد مجلس المحافظين خلال الفترة المقبلة بحيث يعقد دوريا خلال الخميس الأخير من كل شهر.، مشيرا إلى أن اختيار التوقيت الثابت يأتي في ظل إنهاء التشابكات بين المحافظين والوزارات المختلفة، فيما جاء هذا القرار بعد استطلاع رأي المحافظين في وقت يساعد تحديد التوقيت الثابت لعقد المجلس على وضع مقترح لجدول الأعمال ومناقشة كافة المقترحات والملفات الخاصة بالمحافظين والوزراء.