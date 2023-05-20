5 ملايين و200 ألف أسرة مستفيدة من الدعم النقدي بالموازنة الجديدة.. أبرز 8 تصريحات لوزيرة التضامن

ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب ، برئاسة الدكتورعبد الهادي القصبي،خلال اجتماعها اليوم السبت، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي، وموازنة قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وصندوق قادرون باختلاف، وكذلك الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وفيما يلي اهم 8 تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع اليوم:

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى حتى وصلنا لـ 5 ملايين و200 ألف أسرة في موازنة العام المالي 2023/2024.

وأضافت القباج أن موازنة الدعم النقدى وصلت الي 31 مليار و 80 مليون جنيه في موازنة 2023/2024، وباضافة الدعم النقدى المقدمة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والذي يدعم حوالي 600 ألف أسرة سنصل الي ما يقرب 34 مليار جنيه و 500 مليون كاجمالى لموازنة الدعم النقدى الموجه للأسر في مصر.

ولفتت إلى أنه تم رفع الأدنى للأجر التأميني وصل الي 916جنيها وهذا في سياق الإصلاح الهيكلى للهيئة القومية للتأمينات.

وكشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، تخصيص 1.1 مليار جنيه سنويا يذهب لدعم ذوى الإعاقة.

وأوضحت أن هناك مليون و100ألف بطاقة خدمات متكاملة حاليا، وتم زيادة العدد إلى 650 ألف بطاقة لتصل إلى مليون و 750 ألف في حين تقدم للحصول علي كارت بطاقة الخدمات 2 مليون و 430 ألف مواطن.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الإعفاءات الجمركية لذوى الاعاقة وصلت لأكثر من 7 مليارات جنيه.