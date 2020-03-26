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5 ملايين مستفيد من قرار تأجيل أقساط قروض الشركات والأفراد

منهم 74.9 ألف شركة
سيد بدر 10:26 م, الخميس, 26 مارس 20 10:26 م, الخميس, 26 مارس 20

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كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد أقساط القروض يتجاوز 5 ملايين مستفيد ما بين مواطنين أفراد وشركات.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إجمالي عدد الأشخاص الطبيعين المستفيدين من تأجيل سداد أقساط الديون بلغ نحو 4 ملايين و940 ألف شخص، فيما بلغ عدد الشركات والجهات الاعتبارية نحو 74 ألفا و879 شركة.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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