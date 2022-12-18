5 ملايين دولار حصيلة الشهادات الدولارية لدى بنك قناة السويس حتى منتصف ديسمبر

قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب، إن حصيلة الشهادات الدولارية لدى مصرفه وصل إلى 5 ملايين دولار، حتى منتصف ديسمبر الجاري.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن البنك عدل مؤخرًا العوائد على الشهادة الدولارية لتصبح %5.30 سنويًا، و%5.20 للربع سنوى و%5.15 شهريًا مقارنة مع %2.25 و%2.15 و%2 على التوالى.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار وتصل مدتها إلى 3 سنوات بعائد شهرى، وربع سنوي، وسنوي.

وتجدد الشهادة لمدة مماثلة حسب رغبة العميل فى تاريخ الاستحقاق ووفقًا للشروط المعلنة، وتسترد فى موعدها بكامل قيمتها وبالعملة ذاتها، أو بعد ستة أشهر من إصدارها وفقا لجداول الاسترداد المعلنة بالبنك.

وطرح بنك قناة السويس، فى وقت سابق، حزمة جديدة من الأوعية الادخارية والاستثمارية الإسلامية والتى تقدم مجموعة واسعة من الحلول لتلبية جميع المتطلبات من الأفراد والشركات.

ويمكن للعملاء التمتع بالعديد من الخيارات؛ من خلال الأوعية الجديدة المتاحة بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى إذ تشمل الحزمة صكوك الودائع والشهادات لآجال متعددة بصيغة الوكالة بالإضافة إلى حسابات التوفير الاستثمارية بصيغة المضاربة بأسعار مميزة وبتنوع دورية صرف العائد.

وقال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن حجم التمويلات التى قدمها مصرفه ضمن مبادرة القطاع الخاص بعائد %8 يصل إلى حوالى 4 مليارات جنيه تقريبًا.

وقفز صافى أرباح بنك قناة السويس إلى 735 مليون جنيه مصرى بنهاية سبتمبر2022 مقارنة بقيمة 377 مليونا فى سبتمبر2021 بنسبة نمو قدرها %95 مدعومًا بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة %17.

ووصلت زيادة صافى إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 200 مليون جنيه بنهاية سبتمبرالماضى مقارنة مع 142 مليونا بنهاية سبتمبر2021 بنسبة نمو تقدر بـ%41.

وارتفع إجمالى المركز المالى للبنك ليصل إلى 67 مليار جنيه مقارنة مع 57 مليارا بنهاية ديسمبر 2021 بنسبة نمو تصل إلى %16 مدعومًا بارتفاع ودائع العملاء بنسبة %14 لتصل إلى 58 مليارا بنهاية سبتمبرالماضى مقارنة مع 51 مليارا بنهاية ديسمبر 2021.