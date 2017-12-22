5 ملايين دولار استثمارات لافا الهندية في مصر‎

نيودلهي - محمود جمال:كشف فيكرام سينج برامار رئيس شركة "لافا" الهندية للهواتف عن وصول حجم استثماراتها بالسوق المصرية بنهاية العام الحالي إلي 5 ملايين دولار.جاء ذلك علي هامش الجولة الميدانية التي نظمتها الشركة اليوم الجمعة، لمصانعها في العاصمة الهندية نيودلهي.و قال "برامار" إن "لافا" تستحوذ علي

نيودلهي – محمود جمال:

كشف فيكرام سينج برامار رئيس شركة “لافا” الهندية للهواتف عن وصول حجم استثماراتها بالسوق المصرية بنهاية العام الحالي إلي 5 ملايين دولار.

جاء ذلك علي هامش الجولة الميدانية التي نظمتها الشركة اليوم الجمعة، لمصانعها في العاصمة الهندية نيودلهي.

و قال “برامار” إن “لافا” تستحوذ علي 11 % من مبيعات سوق الهواتف في الهند بعد شركتي “سامسونج” الكورية و”شياومي” الصينية، وتحتل المركز الثاني كعلامة تجارية محلية الصنع.

ولفت إلي اعتزام شركته إطلاق 9 هواتف في مصر خلال يناير المقبل تتوزع بين “سمارت فون” وهواتف محلية.

وأكد أن السوق الهندية كبيرة للغاية، و يعمل بها نحو 50 شركة منهم 20 علامة محلية، مبينا أنه يتم تصنيع 80 % من مكونات هواتفها بالهند و20 % بالصين.

وأضاف أن القيمة السوقية للشركة العالمية تقدر بمليار دولار تقريبا، وتعمل في 16 دولة منها روسيا ونيبال وتايلاند، مؤكدا أن “لافا” تتبع إستراتيجية تسويقية تختلف عن المنافسين وتعتمد على القنوات الفضائية ومشاهير المجتمع.

يذكر أن “لافا” تأسست في عام 2009 وبدأت نشاطها في مصر منذ 8 شهور.