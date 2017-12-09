5 ملايين جنيه لدعم شبكة بالوعات الأمطار ببورسعيد ورصف الطرق

بورسعيد أمانى العزازى بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال الطرق بمحافظة بورسعيد 2 مليون و150 ألف جنيه، شملت رصف طرق بشوارع حى العرب باعتماد مالى قدره مليون جنيه، ورصف طرق بشوارع حى الزهور باعتماد مالى قدره مليون و150 ألف جنيه.وأوضحت مديرية الطرق فى بيان رسمى للنائبة سعاد المصرى وكيل لجنة

بورسعيد أمانى العزازى

بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال الطرق بمحافظة بورسعيد 2 مليون و150 ألف جنيه، شملت رصف طرق بشوارع حى العرب باعتماد مالى قدره مليون جنيه، ورصف طرق بشوارع حى الزهور باعتماد مالى قدره مليون و150 ألف جنيه.

وأوضحت مديرية الطرق فى بيان رسمى للنائبة سعاد المصرى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب تفاصيل مشروعات رصف الطرق، بالإضافة إلى الأعمال الجارى تنفيذها من حساب الاعتمادات الإضافية لبرنامج رصف الطرق المدرج بخطة المحافظة للعام المالى الجديد 2017 2018 والجارى تنفيذها حاليا.

وأشارت المهندسة إبتسام السيد الشناوى مدير مديرية الطرق والنقل أنه يجرى حاليا العمل فى رصف شارع محمد على وميدان المسلة وتشمل الأعمال توسعة ورفع كفاءة وإنشاء شبكة بالوعات أمطار بتكلفة استثمارية 2 مليون جنيه.

ولفتت إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لرصف الطرق بالتنسيق مع جهات المرافق لرصف شوارع مدينة بورفؤاد، ورفع كفاءة وإنشاء شبكة بالوعات الأمطار، ورفع كفاءة الأرصفة بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

وكانت النائبة سعاد المصرى قد نجحت فى جلب اعتمادات مالية إضافية تقدر بـ3 ملايين جنيه لتدعيم أعمال الرصف وإنشاء شبكات بالوعات الأمطار استعدادا لفصل الشتاء، فيما طالبت النائبة اللواء عادل الغضبان بموافاتها ببيان رسمى بحجم ما تم تنفيذه من أعمال، وحجم المبالغ التى تم إنفاقها على هذه الأعمال.