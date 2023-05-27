5 ملايين جنيه تكلفة إصلاح خط التيار الكهربائي في أبو سمبل

قدرت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة، خسائر انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة أبو سمبل بنحو 5 ملايين جنيه، تمثل تكلفة إصلاح الخطوط وإقامة برج جديد.

و شهدت مصر أمس الأول عاصفة شديدة تسببت في انقطاع التيارالكهربائى بالكامل عن مدينة أبوسمبل حتي اليوم نتيجة التواء الجزء العلوي لأحد الأبراج في الخط الناقل للتيار للمدينة.

وأوضحت المصادر – في تصريحات لـ “المال” – أن برج ” أبوسمبل – الإصلاح 3 ” الذي حدث به الالتواء، هو المغذي للمدينة بالكامل ، ويصل جهده إلي 66 كيلو فولت.

وأشارت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وردت أمس برجا جديدا بديلا للذي حدث به العطل، لتركيبه بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة وعلى رأسها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والذي يقع في نطاقها مدينة أبوسمبل.

وأضافت أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء دفعت علي مدار اليومين الماضيين بنحو 18 ماكينة طوارئ من مدينة أسوان لتغذية الأحمال المهمة فى “أبوسمبل” وطبقًا للأولويات وعلى التوازي تم الدفع بفرق طوارئ وبرج جديد وإعادة التغذية في أسرع وقت.

وأشارت إلى أنه ضمن الخسائر المبدئية لإعادة الإصلاح وتوصيل التيار هو قيمة السولار ونقل المعدات وماكينات الطوارئ إلى مدينة أبوسمبل والتى تكلفتها شركة مصرالعليا لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى تكلفة نقل تلك المعدات واستخدام السيارات وغيرها إلى الأماكن المطلوب تغذيتها.

وأكدت المصادر أنه تم توصيل التيار الكهربائي على الفور عبر مولدات الطوارئ إلى مطار أبو سمبل والمستشفي والمناطق الأثرية، موضحة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تسعي خلال الفترة المقبلة للعمل على ربط جميع المحافظات عبر عدة مصادر لتغذيتها بالطاقة الكهربائية لمنع مثل تلك الحوادث.

يذكر أن مدينة أبو سمبل توجد بالقرب من النوبة، على بعد 240 كـم جنوب غرب أسوان، وتشتهر بأنها موقع معابد أبو سمبل، التي بناها الملك رمسيس الثاني، وتقع في نطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التى تضم 4 محافظات وهي ( سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) ويبلغ عدد المشتركين في الشركة 3.624 مليون.