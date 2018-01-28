5 مكاتب استشارية تتنافس على 12 مركز تحكم كهرباء

عمر سالم:تقدمت 5 مكاتب عالمية ومحلية، للمنافسة على مناقصة الأعمال الاستشارية لإنشاء وتطوير نحو 12 مركز تحكم بالكهرباء، على مستوى الجمهورية، طرحتها الشركة القابضة فى نوفمبر الماضى.كشفت مصادر مسئولة بالقابضة، أن المتقدمين بينهم شركة بجسكو المصرية، بالإضافة إلى أخرى إنجليزية وألمانية، لافتاً إلى أن

عمر سالم:

تقدمت 5 مكاتب عالمية ومحلية، للمنافسة على مناقصة الأعمال الاستشارية لإنشاء وتطوير نحو 12 مركز تحكم بالكهرباء، على مستوى الجمهورية، طرحتها الشركة القابضة فى نوفمبر الماضى.

كشفت مصادر مسئولة بالقابضة، أن المتقدمين بينهم شركة بجسكو المصرية، بالإضافة إلى أخرى إنجليزية وألمانية، لافتاً إلى أنه من المقرر إعلان الفائز نهاية الشهر الحالى.

وأوضحت أن الشركة الاستشارية ستقوم بتقييم العروض المالية والفنية، ومتابعة التنفيذ، واستلام تلك المراكز، التى ستعمل بنظام التشغيل الآلى، منعاً للعبث بها أو حدوث أى خطأ بشرى.

كانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق، أن 4 شركات عالمية تقدمت بعروضها لاقتناص إنشاء وتنفيذ وتطوير 12 مركز تحكم بالكهرباء على مستوى المحافظات، وهى: سيمنس الألمانية، وجنرال إليكتريك الأمريكية، وشنايدر إليكتريك الفرنسية، بالإضافة إلى شركة صينية.

وتوقعت مصادر إسناد المراكز إلى أكثر من شركة، لضمان سرعة التنفيذ، موضحة أن مستهدف الانتهاء منها 3 اعوام، بداية من 2018 وحتى 2020.

وأشارت إلى أن تكلفة إنشاء وتطوير تلك المراكز، ستتجاوز نحو 5 مليارات جنيه، سيتم تمويلها عبر قروض مخصصة لمشروعات توزيع الكهرباء، بقيمة 19.4 مليار جنيه، وتتركز بمحافظات الدلتا.

ووقعت «القابضة لكهرباء مصر» قرضاً مع 5 بنوك محلية، يوليو الماضى، بقيمة 19.4 مليار جنيه، على أن تضخ لشركات التوزيع 7.8 مليار جنيه، بداية من العام المالى المنتهى، نحو 11.6 مليار جنيه، ليصل الإجمالى إلى 19.4 مليار جنيه.

تصل مدة تمويل القرض إلى 15 عاما، تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاقية التمويل، بفترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وفترة سداد 12 عاما، وسعر الفائدة يصل إلى %18.75، تتحمل وزارة المالية منها %12 سنوياً، على مدار عمر التمويل.